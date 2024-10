Ces 3 matériaux innovants remplaceront le béton, le marbre et le verre dans vos intérieurs

Il est impossible de refondre la résine, mais on peut la déchiqueter et l’ajouter à une nouvelle résine, ce qui donne un aspect terrazzo. La complexité du processus de coulée est un autre point négatif. De Wit: "Il nous arrive encore de rater notre coulée. L’humidité, la force avec laquelle on mélange les deux composants, la température: tout influe sur le résultat final."

La collection Purple Nebula du studio Objects of Common Interest. © Alejandro Ramirez Orozco

Et le prix?

"La résine n’est pas bon marché, mais c’est surtout le processus, à forte intensité de main-d’œuvre, qui la rend coûteuse", pose Laurids Gallée, dont le canapé en résine coulée se vend entre 10.000 et 15.000 euros. "J’utilise une résine de polyester résistante aux UV pour que mes pièces ne se décolorent jamais. Cependant, ce type de résine rétrécit lors du processus de coulée: je dois donc mouler un grand bloc, qu’il faut ensuite sculpter et polir à la main pendant des heures."

Le studio de design Objects of Common Interest a trouvé une solution à ce problème, explique sa cofondatrice, Eleni Petaloti. "Il y a quelques années, nous avons repris le studio new-yorkais d’Ovidiu Colea, qui a mis au point une recette et une méthode très efficaces. Nous l’avons transféré à Athènes, où nous disposons d’un atelier où nous produisons tout nous-mêmes."

Où peut-on en voir?

"La galerie bruxelloise Objects With Narratives, spécialisée dans le design de collection, présente des pièces en résine signées Laurids Gallée, Cobra Studios et Lukas Cober. Et les créations d’Objects of Common Interest sont à la galerie Nilufar à Milan, qui propose aussi des pièces de Draga & Aurel, Studio Nucleo et Flavie Audi."

Le pisé est un des matériaux les plus polyvalents, rappellent Draga & Aurel.

2 | Le quartzite, le nouveau marbre

Qu’est-ce que c’est?

"Une pierre naturelle qui se forme quand le grès est soumis à une forte pression et à une chaleur extrême. Principalement extrait au Brésil, le quartzite n’a rien à voir avec le composite de quartz."

Pourquoi est-il intéressant?

"Le quartzite est aussi résistant et facile à entretenir que le granit. En d’autres termes, il résiste aux jets d’acide, aux casseroles brûlantes et aux griffes comme le granit, dont il n’a ni le look années 90 ni la connotation funéraire. Esthétiquement, le quartzite se rapproche davantage du marbre, tout en offrant une vaste palette de couleurs et de motifs."

À Florence, Pierattelli Architetture a choisi du quartzite pour la rénovation de la Villa il Gioiello. © Nicola Gnesi

Quand le quartzite a-t-il percé?

Selon le fournisseur de pierres naturelles BMB, l’offre et la demande de quartzite ont considérablement augmenté. "Nous avons constaté une nette augmentation de la demande ces trois dernières années. De plus en plus de nouvelles variétés arrivent sur le marché. Face à cette demande, les exploitants cherchent de nouvelles carrières." Le concessionnaire Brachot – qui a plusieurs carrières – affirme que la demande augmente d’un quart par an.

Sophie Bekaert, directrice artistique chez le négociant en pierres naturelles Hullebusch, confirme: "La semaine dernière, j’étais en Italie pour acheter du quartzite et le choix est nettement plus étendu qu’avant. Honnêtement, je trouve que le quartzite ne correspond pas tant que ça au marché belge. On trouve beaucoup de couleurs vives et artificielles, comme des bleus pétants ou des verts éclatants, avec une finition brillante, ce qui n’est pas raccord avec le style sobre des intérieurs belges. Nous optons donc plutôt pour des teintes claires, des motifs discrets et une finition mate et brossée."

Le détaillant de pierres naturelles Van Den Weghe nous confie que seuls 20 à 30% des quartzites ont de belles couleurs, comme le "Taj Mahal" crème. Au moment de faire son choix, il faut se demander quelle est la plus belle pierre pour l’usage prévu.

Une réalisation de Hullebusch en Taj Mahal, une variante du quartzite. © Cafeine

Quels sont les inconvénients?

"Le quartzite est extrêmement dur, mais il est aussi parsemé de petites fissures. Pour éviter qu’il se casse lors du découpage, on pratique le ‘résinage’: on injecte de la résine synthétique dans un bloc de quartzite sous vide. Autre point négatif: le quartzite a un look and feel plus froid que le marbre ou le travertin."

Et le prix?

Le quartzite est plus cher que le granit, mais dans la même gamme de prix que le marbre. Par contre, certaines variétés rares, comme le quartzite rose, sont beaucoup plus onéreuses. "Les coûts de façonnage aussi sont plus élevés que pour le marbre, car des outils spécifiques sont nécessaires pour scier ce matériau extrêmement dur", explique Bekaert.

L’architecte Glenn sestig a eu à l’utilisation du quartzite pour The Bakery de Joost Arijs à Gand. © Jean-Pierre Gabriel

Qui l’a déjà utilisé?

L’architecte Glenn Sestig a choisi le quartzite «breccia imperiale» pour la boulangerie The Bakery (Gand). "Il présente les motifs délicats et les couleurs profondes du marbre. Sa dureté et sa durabilité sont des atouts", ajoute Sestig. Et l’architecte bruxellois Marc Corbiau a réalisé une salle de bain complète en quartzite.

Où peut-on en voir?

Les thermes de Vals, en Suisse, conçus par l’architecte Peter Zumthor, sont un exemple emblématique du quartzite: elles sont recouvertes de 60.000 plaques de quartzite issu des carrières de Vals.

"Le quartzite offre la dureté du granit et l’élégance du marbre."

L’architecte Peter Zumthor a revêtu de quartzite les thermes de vals en suisse. © Julien Balmer

3 | Le pisé, le nouveau béton

Qu’est-ce que c’est?

Le pisé – ou terre à pisé – est une technique de construction consistant à compacter un mélange d’argile, de terre, de sable et de gravier couche par couche entre deux panneaux de coffrage, créant une texture stratifiée caractéristique. En anglais, elle porte le nom de "rammed earth".

Est-ce nouveau?

Pas du tout. Le pisé est une technique de construction traditionnelle. Certains bâtiments en pisé ont plus de mille ans et sont encore intacts, comme ceux de Sanaa, au Yémen, où l’on peut toujours voir des édifices en pisé de 13 étages. On trouve également des églises et des bâtiments publics en pisé dans le sud de la France et en Allemagne.

Cette technique connaît un regain d’intérêt grâce à l’importance accordée à la construction écologique et durable. L’entreprise bruxelloise BC Materials joue un rôle de pionnier dans ce domaine: elle produit du pisé, forme des entrepreneurs, propose des kits prêts à l’emploi pour les amateurs, développe des projets sur mesure pour les architectes et explore de nouvelles applications. "Nous avons modernisé cette technique grâce aux machines et connaissances actuelles", explique Ken De Cooman, cofondateur de BC Materials.

"Le caractère durable et respirant du piséen fait un matériau idéal."

on peut fabriquer soi-même la "Lampe à Terre" en suivant un workshop donné par BC materials.

Pourquoi est-il intéressant?

Le pisé est entièrement recyclable. Et il permet de recycler un déchet, comme la terre excavée, pour en faire une ressource. Enfin, il n’est pas nécessaire de cuire le pisé, ce qui permet d’économiser de l’énergie. "Outre les avantages écologiques, le pisé a également un effet bénéfique sur la santé", souligne De Cooman. "Le pisé crée des murs dits ‘respirants’, qui régulent l’humidité de l’air. De plus, il a la capacité de fixer les particules toxiques, purifiant ainsi l’air intérieur. En somme, le pisé s’intègre parfaitement dans la philosophie de la construction saine. Et ce matériau a aussi d’excellentes propriétés acoustiques."

Quand le pisé a-t-il percé?

BC Materials est le pionnier au Benelux: "Nous avons commencé en 2019 et depuis, la demande double chaque année. Nous étions à 2.000 tonnes l’année dernière et nous atteindrons les 4.000 cette année. Cela reste un produit de niche, mais nous sentons qu’il intéresse de plus en plus de monde."

Les architectes Hanne Eckelmans et Nicolas Coeckelberghs ont utilisé du pisé pour façonner le meuble de cuisine dans leur maison à Molenbeek. © Tim Van de Velde

Quels sont les inconvénients?

Le pisé n’est pas aussi solide que le béton. Cependant, des essais sont en cours pour produire des planchers porteurs en pisé renforcés par du bois. D’ici cinq ans, cela deviendra réalisable», prévoit De Cooman. "De plus, avec notre climat humide, c’est compliqué de réaliser des façades en pisé. C’est possible, mais cela exige beaucoup de savoir-faire et d’expérience."

Existe-t-il des alternatives?

Une option intermédiaire très répandue est le béton damé, ou "rammed concrete". Comme le pisé, il est appliqué en couches entre des panneaux de coffrage avant d’être compacté. Cette ancienne technique est tombée en désuétude avec l’apparition du béton armé. L’architecte Peter Zumthor l’a remise au goût du jour pour la Kapelle Bruder Klaus à Wachendorf, en Allemagne. En Belgique, des architectes comme Glenn Sestig et Bruno Erpicum l’ont aussi déjà utilisé. "On obtient l’esthétique stratifiée du pisé, combinée à la solidité du béton", explique Bram Maes, coordinateur de chantier et spécialiste du béton. Ce procédé peut aussi être utilisé pour le mobilier, comme les banquettes arrondies du nouveau restaurant Dunas à Knokke, conçu par l’agence de design Grain.

Et le prix?

Le pisé est plus coûteux que le béton, principalement en raison de son exécution très gourmande en main-d’œuvre, car il est compacté manuellement. Cependant, une révolution vers la robotisation est en cours, précise De Cooman. "En Suisse, des panneaux préfabriqués en pisé sont déjà produits de manière automatisée. Le cabinet d’architecture Herzog & de Meuron a même construit un grand entrepôt avec ces panneaux. Nous testons actuellement une version liquide du pisé, qui pourrait être coulée en tant que revêtement de sol. C’est beaucoup plus rapide, et donc moins coûteux."

BC materials a utilisé du pisé d’argile blanche dans l’atelier Luma à Arles. © Morgane Renou

Quels architectes l’ont déjà utilisé?

BC Architects, la société mère de BC Materials, réalise des bâtiments en pisé depuis 2012. L’architecte bruxellois Nicolas Schuybroek vient de livrer une villa en pisé à Wilrijk où il l’a utilisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Grâce à l’architecte Peter Van Impe, du bureau Ast77, le plus haut mur en pisé d’Europe se trouve en Belgique: pour sa maison de Tirlemont, il a érigé un mur de plus de 15 mètres de haut en pisé.

Où peut-on en voir?