Edouard Simoens | "À Knokke, l’art se vit de manière décontractée"

Edouard Simoens, marchand d’art à Knokke, nous parle de ce qui le fait se lever de son Aluminium Chair: discuter avec Magritte, boire du whisky avec Jim Morrison, se balader en tongs.

Quelle est la chaise de votre vie?

"L’Aluminium Chair de Charles et Ray Eames pour Vitra. Un souvenir de mon père: ces chaises se trouvaient dans le bureau de sa galerie. Ma famille m’a donné l’amour des belles choses. J’ai grandi à Knokke, dans une maison rénovée par les architectes Marc Corbiau et Claire Bataille avec un jardin conçu par Wirtz. À l’intérieur, il y avait des œuvres d’Alexander Calder et Jean Dubuffet. Dans le jardin, mon père organisait parfois des expositions de sculptures de Takis, par exemple. Petit, je déambulais parmi les collectionneurs que je ne connaissais pas encore à l’époque. Dès que ma maison sera achevée, je prévois d’y organiser des dîners réunissant collectionneurs, consultants et marchands d’art."

Qu’est-ce qui vous a récemment fait tomber de votre chaise?

"La rétrospective consacrée à Philip Guston (1913-1980) à la Tate Modern de Londres. C’est un de mes artistes favoris. L’exposition solo de cet artiste américain d’origine canadienne a longtemps été retardée en raison du caractère politique de son œuvre cartoonesque. Il représente notamment le Ku Klux Klan, un sujet très sensible depuis le mouvement Black Lives Matter. Pour moi, Guston est un artiste révolutionnaire, car il transmet un message politique de manière humoristique et ludique. Son style est directement reconnaissable, ce qui fait de lui un artiste très complet."

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?

"Magritte (1898-1967), sans hésitation. J’adorerais savoir ce qui lui traversait l’esprit quand il créait ses tableaux surréalistes. Mon père vendait parfois ses œuvres, souvent par l’intermédiaire de son ami Roger Nellens, qui dirigeait le casino de Knokke. La boucle est bouclée: pour ma première participation à la Tefaf, je présente deux Magritte provenant de collections privées. L’architecte irakienne Zaha Hadid (1950-2016) serait également de la partie, et mon troisième invité serait Jim Morrison (1943-1971), le chanteur des Doors. Il programmerait la musique et au dessert, il nous ferait l’honneur de réciter sa poésie. Ensuite, ‘he can show us the way to the next whiskey bar’. À Knokke, il y a encore quelques vieux cafés que j’affectionne particulièrement, comme Tracks & Travellers, en face de la gare."

"Heureusement, mon environnement professionnel est peu stressant. À Knokke, en été, il n’est pas rare de voir des collectionneurs entrer en tongs dans la galerie." Edouard Simoens Marchand d’art à Knokke

"À Knokke, l’art se vit de manière décontractée", assure Edouard Simoens. © Alexander D'Hiet

Avec qui aimeriez-vous échanger votre siège le temps d’une journée?