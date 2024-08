Exclusif: premières images de la rénovation du Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels

Le groupe maltais Corinthia Hotels n'a pas manqué d'ambition lorsqu'il a acheté en 2016 l'hôtel Astoria situé rue Royale à Bruxelles . L'hôtel, conçu en 1909 par l'architecte Henri Van Dievoet et ouvert en 1910 pour l'Exposition universelle de Bruxelles, est classé patrimoine protégé depuis septembre 2000 et est l'un des plus beaux hôtels bruxellois de la Belle Époque.

Corinthia Hotels partage maintenant avec les lecteurs de Sabato pour la première fois de véritables images (et non des rendus) du résultat de huit ans de rénovation. Des noms célèbres tels que le chef David Martin (La Paix**) et le chef Christophe Hardiquest (Menssa*) s'occuperont de l'aspect gastronomique de l'hôtel. Hannah Van Ongevalle sera Directrice de Mixologie au 'Under The Stars', le bar à cocktails de l'hôtel.