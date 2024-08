Jeune architecte d'intérieur transforme un appartement à Knokke en résidence secondaire pour toutes les saisons

La cliente souhaitait une ambiance méditerranéenne décontractée que Bieke Casteleyn a mixé à des détails sophistiqués. © Cafeine

Appartement quatre saisons

Les propriétaires de cet appartement de vacances sur la Driehoeksplein n’ont pas eu besoin d’être encouragés. "Il s’agit d’une entrepreneuse immobilière de Knokke qui a beaucoup d’audace. Contrairement à beaucoup de Belges, elle n’a pas peur de la couleur. Elle voulait même tellement de couleurs que j’ai dû la freiner un peu!", s’exclame Casteleyn en riant. "Pour donner à sa résidence secondaire une ambiance de vacances estivales, la propriétaire souhaitait un style bohème et décontracté. J’ai été déstabilisée, car ce n’est pas vraiment mon style. Mais lorsque j’ai vu les carreaux colorés fabriqués à la main d’Atelier Franssens sur son moodboard, j’ai su que je parviendrais à m’approprier cette mission."

L’architecte d’intérieur ne voulait surtout pas que l’appartement se limite à évoquer une ambiance estivale. "Sur la côte aussi, il fait gris la moitié du temps. Il ne faut donc pas essayer de recréer Ibiza: c’est pourquoi tout n’a pas été fini avec la technique typique de l’enduit blanc. Nous avons opté pour du bois foncé, des dalles rosées, un feu ouvert, des meubles confortables et des rideaux épais, autant d’éléments qui peuvent rendre cet endroit chaleureux même pendant les sombres journées d’hiver. Et ça marche: Birgit et sa famille passent beaucoup de temps ici, tout au long de l’année."

Bois foncé, dalles roses, cheminée et meubles confortables: cet appartement est aussi agréable en hiver. © Cafeine

Flux organique

S’il y a un peu de spontanéité bohème, c’est dans la finition: par endroits, elle est délibérément nonchalante. "Je voulais introduire un certain degré d’imperfection dans cet appartement. C’est assez difficile pour des artisans habitués à faire un travail nickel", détaille Casteleyn. "Les façades des placards de la cuisine, par exemple, sont faits de planches massives que j’ai trouvées à l’arrière de l’atelier d’un menuisier. Elles sont un peu tordues et rugueuses, mais c’est justement l’effet recherché."

Ces façades irrégulières et la table biseautée confèrent également un flux dynamique au séjour tout en longueur. "Imaginez cet espace avec un parquet en chêne et une table rectangulaire: vous obtiendriez une ambiance totalement différente", déclare Casteleyn.

Bieke Casteleyn a cassé l’espace rectangulaire en jouant avec des formes asymétriques tant au niveau du comptoir, du sol que de la table de la salle à manger. © Cafeine

Ces éléments apparemment nonchalants contrastent avec des détails extrêmement sophistiqués, comme nous en avons l’habitude dans ses intérieurs et ses meubles. Il suffit de regarder les lavabos en céramique bleue et rose, fabriqués à la main à l’Atelier Franssens. Ou les fenêtres cintrées avec du tissu entre les vitres: un véritable casse-tête pour le menuisier, qui a néanmoins fini par trouver une solution. "Cette couche de tissu apporte un peu de mystère et d’intimité", explique Casteleyn. "Les arcs en plein cintre sont également récurrents autour de la cheminée, ainsi que dans le mur derrière le coin télé. Cet espace séparé est beaucoup utilisé, ce qui évite d’avoir une télévision dans le salon."

L’appartement regorge de détails artisanaux dont les éviers en céramique fabriqués sur mesure par l’Atelier Franssens. © Cafeine

Chambre d’amis hybride