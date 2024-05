Le samedi de Lionel Jadot, designer et fondateur de Zaventem Ateliers

Le programme du samedi de Lionel Jadot, designer et architecte d'intérieur: faire une promenade avec ses deux chiens, un saut à la caserne à Gand et lire avant de dormir.

"Comme je suis indépendant depuis l’âge de 18 ans, je travaille souvent le samedi", explique l’architecte d’intérieur et designer Lionel Jadot (54 ans). "Chaque jour, je passe quelques heures dans mon atelier, qu’on soit samedi, mercredi ou dimanche." Le Bruxellois revient tout juste du Salone del Mobile de Milan , où il s’est rendu avec les créateurs de Zaventem Ateliers , le hub d’artisans, artistes et designers qu’il a fondé.

"À Milan, nous étions dans un ancien entrepôt, entourés de nos amis et de notre famille. Mon autre projet collectif est le livre ‘Out of catalogues’, qui documente la reconversion des anciens bureaux de la Royale Belge, un bâtiment emblématique qui accueille désormais l’hôtel design Mix et le food market Fox. Mon moteur, c’est de braquer les projecteurs sur des studios créatifs locaux et émergents."