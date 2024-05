Vincent Van Duysen | "J’ai l’impression de me trouver au sommet de ma carrière"

"Nous réalisons des projets aux quatre coins du monde et ces derniers deviennent de plus en plus complexes et ambitieux. J’ai l’impression de me trouver au sommet de ma carrière. Cependant, je veille à ce que les projets restent axés sur la qualité et non sur la quantité. Qu’il s’agisse de mes clients ou de mes collaborateurs, je tiens à travailler avec des gens heureux."

Qu’est-ce qui vous a récemment fait tomber de votre chaise?

"Un ami très cher est décédé bien trop tôt. J’étais avec lui la veille de son décès pour lui dire adieu. Sa perte a été très douloureuse, d’autant plus que ma mère nous a également quittés récemment. Le stress peut être canalisé par le sport ou en déléguant mieux son travail. Mais le chagrin, on ne peut pas le sous-traiter: il faut y faire face soi-même."

Qui mériterait une chaire?

"Mes parents. Ils m’ont élevé de manière classique et conservatrice, les pieds sur terre. J’apprécie les valeurs qu’ils m’ont transmises: le respect, la gratitude, l’honnêteté. Ils m’ont aussi initié à l’art et à la photographie dès mon plus jeune âge. Si je n’étais pas devenu architecte, je serais devenu photographe."

Vincent Van Duysen est architecte, designer et directeur artistique de Molteni&C. Son livre "Vincent Van Duysen: Private" vient de paraître aux éditions Rizzoli.

Que faites-vous quand quelque chose vous tracasse?

"J’ai une nature positive, même dans les moments difficiles. ‘Creativity is my longevity’, telle est ma devise. Je m’inspire de la créativité et de la collaboration avec mon équipe et de Jonathan, mon coach physique et mental."

Savez-vous rester assis?

"J’étais un enfant hyperactif, mais aujourd’hui, je recherche le calme. Je m’oblige à faire 20 minutes de méditation transcendantale chaque matin avant de commencer ma journée. C’est pour cela que mes maisons sont si importantes: ce sont des havres de paix dans lesquels je peux me retirer. La tranquillité à l’intérieur de la maison offre un contrepoids essentiel à l’agitation du monde extérieur."

"Avant, quand j’étais à l’étranger, je profitais de mon temps libre pour visiter des galeries et découvrir de nouveaux lieux. Aujourd’hui, je préfère me retirer dans ma chambre d’hôtel. Je reviens d’une detox: je suis très rigoureux dans ma gestion de l’équilibre entre corps et esprit."

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?

"Le directeur artistique Beda Achermann et le photographe François Halard, le duo avec lequel j’ai travaillé en étroite collaboration pour mon dernier livre ‘Vincent Van Duysen: Private’. Achermann est également le directeur artistique de ‘Molteni Mondo, An Italian Design History’ (Rizzoli), qui traite du passé, du présent et de l’avenir de la marque de design italienne dont je suis le directeur créatif. Il a fait de mon nouveau livre l’ouvrage le plus introspectif à ce jour, avec des images intimes de mes maisons à Anvers et au Portugal. Halard a réussi à sonder mon âme; cet ouvrage me dépeint comme presque personne ne me connaît."

"Beaucoup me perçoivent comme un ‘minimaliste froid’, alors qu’en réalité, je suis quelqu’un de chaleureux qui apprécie la beauté de la sobriété. Dans ‘Vincent Van Duysen: Private’, on ressent l’aspect humain de mon architecture. Je suis empathique, compatissant et généreux. Un architecte ne construit pas pour lui-même, mais pour les autres."

