À Paris, le nouveau bar à cocktails Cravan sur quatre étages

On pourrait décrire le bar à cocktails Cravan à Paris, deuxième du nom, comme une "maison d’expérience centrée sur les cocktails". L’immeuble du XVIIe siècle, rénové par Ramy Fischler, petit ket d’Anderlecht, abrite trois bars à cocktails, une librairie ouverte en collaboration avec la maison d’édition américaine Rizzoli et un salon qui, via une porte secrète derrière une bibliothèque et un escalier, permet d’accéder à un kiosque à musique en acier sur le toit, destiné à servir de cinéma en plein air pour 12 personnes.