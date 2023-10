Arrogant Verneuil, une galerie-maison au mélange improbable de styles

À Paris, Arrogant est à la fois une boutique, une galerie et une habitation privée. Rozemarijn de Witte, ancienne femme de presse, en a fait un espace unique et inclassable.

Paris, 7e arrondissement, quartier des antiquaires. On franchit la porte d’une devanture couleur moutarde à la vitrine estampillée ‘Arrogant Verneuil’, au numéro 60 de la rue éponyme. C’est ici que Rozemarijn de Witte, dite Roze, et Pierre Traversier, propriétaires du boutique hôtel Los Enamorados à Ibiza, viennent d’emménager. Ils ont quitté Montmartre pour investir ce repaire atypique où cohabitent, à l’avant, une boutique d’objets rares, vêtements, céramiques, mobilier et objets vintage ou artisanaux, dénichés par le couple au cours de ses voyages, et, à l’arrière, un espace galerie, plus exclusif, plus intime aussi, puisqu’il s’agit également de leur lieu de vie.