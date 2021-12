Coup d'œil dans la maison "low cost" et tout en béton du peintre Léon Wuidar

Les peintures aux couleurs acidulées du peintre liégeois Léon Wuidar contrastent avec la brutalité du béton dont sont faits les murs de sa maison.

"Longtemps, je n’ai pas eu beaucoup de reconnaissance, mais je n’ai jamais abandonné." Et cela aurait été dommage: le peintre Léon Wuidar (83 ans) est doublement mis à l’honneur cet automne. Jusqu’à la fin du mois de janvier 2022, une grande rétrospective est organisée au Musée des arts contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MACS) sur le site du Grand-Hornu, tandis qu’une exposition retrace ses vingt dernières années de peinture à la galerie Rodolphe Janssen, à Ixelles.

Une belle reconnaissance pour cet autodidacte solitaire, qui peint depuis 1955. Ses toiles abstraites et colorées ont l’air simples, alors qu’elles sont le fruit d’un travail minutieux et réfléchi, depuis les esquisses préparatoires aux aplats à main levée, jusqu’à un étonnant système d’archivage de chaque peinture, réalisée ou détruite.

"J’ai entendu beaucoup de niaiseries au sujet de ma maison. Mais aussi de l’admiration, de la part de journalistes et d’architectes. D’ailleurs, ils sont nombreux à être venus la voir." Léon Wuidar Peintre

"Je suis conscient que cela n’est pas fréquent. Vers 2015, j’ai eu une exposition à la galerie Albert Dumont à Bruxelles, suite à laquelle j’ai reçu la visite de Rodolphe Janssen qui m’a demandé si je voulais ‘prendre le risque’ d’exposer chez lui. Évidemment! Petit à petit, la diffusion de mon travail s’est de plus en plus étendue. J’ai ensuite eu la visite du responsable de la galerie White Cube à Londres et de Rodolphe; tous les deux sortaient des tableaux des rayons de stockage, emplis de la joie de la découverte, comme des enfants! À la suite de quoi, j’ai eu deux expositions à Londres."

Comment êtes-vous venu à la peinture et à l’abstraction?

J’ai toujours aimé dessiner. Il n’y a pas longtemps, j’ai revu la dame qui s’occupait de moi, enfant (ma mère travaillait), et elle m’a rappelé que je dessinais des personnages avec une tête ovale et un chapeau pointu. J’avais totalement oublié ce souvenir. Enfant, j’associais déjà la courbe et la droite. Cette manière de faire m’est revenue 25 ans après, inconsciemment.

Je suis malentendant depuis l’enfance. À l’école, je lisais le contenu des leçons suivantes pour m’y préparer. La surdité a orienté mes études: j’ai suivi des cours pour passer mon jury central pour pouvoir devenir professeur de dessin. Je suis devenu régent en Arts plastiques, j’ai enseigné à l’école normale puis à l’Académie des Beaux-Arts de Liège.

À 60 ans, j’ai démissionné pour me consacrer à la peinture. Je me suis rapidement orienté vers certains choix: j’aime l’ordre de la simplicité. À travers la peinture, je transmets une réflexion à propos du monde qui m’entoure, des Beaux-Arts et de l’art comme une civilisation.

Vue en plein écran ©Frederik Vercruysse

On sent dans votre travail un rapport à l’architecture.

Je ne sais pas comment l’architecture est entrée dans mon travail. Enfant, j’ai passé plusieurs étés à Ostende, où j’ai vu un bâtiment en construction que je trouvais très beau: c’était la nouvelle Poste (construite par Gaston Eysselinck en 1945, transformée en centre culturel De Grote Post). J’en garde un puissant souvenir et je crois que c’est là que j’ai eu mon premier contact avec l’architecture moderne.

Mais l’architecture est très complexe, alors que la peinture est libre. Je dessine quotidiennement des croquis de petits formats dans des carnets. Je dirai que je travaille davantage comme un écrivain plutôt que comme un architecte. Par ces carnets, j’entretiens une sorte de journal intime, dans lequel je conserve mes pensées. Je dessine presque tous les jours dans mon atelier, sinon je peins; ce n’est pas un rituel, je dessine à n’importe quel moment.

Vous avez rencontré Charles Vandenhove (1927-2019), l’architecte de votre maison, lors d’un vernissage. Il était aussi collectionneur d’art. Comment ça s’est passé?

Nous nous sommes rencontrés à l’occasion d’un vernissage, et ce fut la découverte heureuse que chacun s’intéressait au travail de l’autre. En décembre 1967, j’ai découvert sa maison de la rue Chauve-Souris à Liège, où je m’étais rendu pour la préparation d’un petit catalogue. Il a acquis une de mes peintures, puis il est revenu plusieurs fois et, chaque fois, il m’achetait quelque chose. Plus tard, il m’a proposé de collaborer sur ses projets en faisant des interventions artistiques.

Comment s’est passé votre projet?

Vue en plein écran ©Frederik Vercruysse

Je lui ai demandé s’il voulait bien me construire une maison. J’avais ce terrain et j’avais un programme. J’avais un budget limité, mais je lui laissais une totale liberté de création. Il m’a présenté différents projets et j’ai choisi la septième version de 1976. Au début, j’ai été surpris, notamment par le plafond en escalier, mais, rapidement, je l’ai trouvé magnifique, car la lumière joue et dessine des ombres. C’est très ingénieux, beaucoup plus qu’un simple pan oblique.

Le projet a été refusé par la commune qui le jugeait "inesthétique" à cause des pignons en escalier. Charles les a couverts de panneaux de bois peints en blanc que j’ai démontés un peu plus tard, car moi, je voulais voir ces escaliers! Quant à la maison, c’est un simple rectangle divisé en cinq parties égales: trois pour l’espace familial, une pour l’entrée et l’espace d’exposition et la dernière pour l’atelier.

Quels sont les matériaux utilisés?

La maison est en briques de béton, un matériau beaucoup moins cher que la brique et d’une grande rapidité de construction. À la même époque, Vandenhove construisait le CHU de Liège, si bien que j’ai pu bénéficier de prix réduits sur certains matériaux qu’il utilisait là-bas, comme le sol en pierres de Bourgogne ou les appuis de fenêtre en béton préfabriqué. Et, pour tout règlement de ses honoraires, il a demandé deux toiles, un vrai cadeau que j’ai voulu compléter.

Vue en plein écran L’artiste liégeois à la géométrie rigoureuse a été reconnu sur le tard. ©Frederik Vercruysse

Il a également dessiné le mobilier?

Oui, il avait pour habitude de travailler avec de nombreux artisans avec qui il partageait son savoir-faire. Il a toujours dessiné des meubles. Pour notre maison, il a créé les armoires de l’atelier et le luminaire au dessin extrêmement simple et d’une grande efficacité. La table ronde et les chaises de la salle à manger ont été réalisées pour nous faire un cadeau de mariage, à mon épouse Michèle et moi.

Est-ce que votre maison influence votre travail?

C’est une question difficile. Oui et non! La lumière est importante. Les grandes baies vitrées nous donnent le sentiment d’être à l’extérieur. Le soleil du soir est dans l’axe longitudinal de la maison; le matin, il est dans l’axe de l’entrée, transversal. Il entre de part en part au fil de la journée. Je crois que j’ai influencé l’architecte pour cette construction. Je partage avec lui une communauté d’esprit, et l’importance de la lenteur. La lenteur laisse venir à moi les idées.

Vous avez fait construire une extension en 1995, soit 20 ans plus tard.

En 1976, j’avais mon atelier dans la maison de commerce de mes parents à Liège: j’ai tout amené ici quand la maison a été terminée. Mais ce fut vite rempli et cela posait un problème. Au début des années 90, j’ai eu envie d’avoir un espace sur place avec un lieu de stockage et une nouvelle unité d’habitation. Cela correspond à la période où j’ai rencontré Michèle. Cette extension est notre maison à nous deux.

Vue en plein écran Wuidar affectionne particulièrement la simplicité de sa maison et son rapport à la tridimension. Le détail qui a tout son sens? Les points d’appui des arcs sont invisibles. ©Frederik Vercruysse

Cette architecture était innovante, pourriez-vous la définir?

Je n’ai pas le sentiment qu’elle est innovante, j’ai juste le sentiment de sa cohérence.

Comment était-elle vue par votre entourage?

J’ai entendu beaucoup de niaiseries ou de jalousies, mais aussi de l’admiration. Beaucoup de personnes sont venues la voir, des journalistes, des professeurs d’architecture avec leurs étudiants, pour l’analyser. Quand Michèle l’a découverte, elle s’est exclamée "mais c’est du Palladio!" Il faut dire qu’elle rentrait d’un voyage en Italie, mais, même si c’est très différent, on peut sûrement y retrouver le même rapport des proportions.

Qu’aimez-vous le plus dans votre maison?

La simplicité, bien sûr. Mais surtout le rapport à la tridimension: les verticales sont représentées par les quatre colonnes, les fuyantes par les bords des faux-plafonds et la dimension frontale est marquée par les arcs surbaissés. Le plus beau dans cet ensemble, c’est qu’on ne voit pas les points d’appui des arcs.

Vue en plein écran ©Frederik Vercruysse

Vandenhove s’associait à des artistes pour de nombreux projets: Daniel Buren, Sol LeWitt, Niele Toroni, Marthe Wery... et vous. Quelle intervention réalisée in situ vous a le plus marqué?

Un plafond à l’hôtel Torrentius à Liège, un bâtiment qui date du XVIe siècle que Charles rénovait. C’était mon premier travail d’intégration et c’était dans un lieu prestigieux et pour un bon architecte. J’y ai proposé comme motif la répétition de triangles sur les solives. Par la suite, j’ai fait d’autres interventions pour lui et d’autres architectes comme André Jacqmain au Sart Tilman à Liège, et à l’Arsenal de Namur de Roger Bastin.

Vos toiles sont pleinement intégrées dans votre maison. Y a-t-il un lien entre l’abstraction de vos toiles et cette architecture postmoderne?

Oui, par l’esprit. On y retrouve une forme de ludisme, ainsi que le rapport à la construction et les références historiques qui sont sous-jacentes. C’est tout l’esprit d’une époque.

Votre formule "à perte de vue" peut-elle convenir à votre maison?

Cette formule pourrait convenir à plein de choses. Pour ma maison, oui, si l’on considère que chaque jour, elle apporte à nouveau du plaisir.