Dans l'appartement du galeriste De Brock à Knokke

"Les artistes qui venaient à Knokke pour exposer chez nous pouvaient rester dormir ici après le vernissage." Bertram De Brock

Bertram De Brock vit au rez-de-chaussée d'un imposant immeuble des années 1930, mais il a grandi dans l'appartement de son père, situé au troisième étage. "Les œuvres d'art au mur changeaient régulièrement à la maison. Lors des dîners que mon père y donnait avec des artistes, des amis et des collectionneurs d'art, un tableau de notre salon était parfois vendu". Il lui arrive également de recevoir des amis dans son appartement. "Ici, vous pouvez rester face à une œuvre d'art toute la soirée, dans une atmosphère familiale, ce qui est un luxe. Dans les galeries, si vous vous attardez une minute sur une œuvre, c'est déjà beaucoup."

Logement pour artistes

Avant qu'il n'emménage, son père utilisait l'appartement du rez-de-chaussée comme réserve et salle d'exposition privée. Il y accrochait parfois des œuvres majestueuses, par exemple de Donald Judd ou de Kenneth Noland, qu'il préfère proposer discrètement à quelques collectionneurs. Plus tard, avec l'architecte d'intérieur Nathalie Deboel, il aménagea l'espace comme un véritable appartement. "Les artistes qui venaient à Knokke pour exposer chez nous pouvaient alors rester ici après le vernissage. Des artistes comme Terry Winters, Dan Walsh et Jonas Wood ont dormi ici".

© Mr. Frank

Très tôt, Bertram De Brock s'est impliqué dans le monde de l'art. Il était souvent présent lors des dîners privés avec les collectionneurs et il ne manquait pas un seul vernissage de la galerie. "Depuis mon plus jeune âge, je visite Art Brussels avec mon père. Il me demandait toujours de faire une liste des meilleurs stands. Ensuite, nous en discutions ensemble. Plus tard, pendant mes études, j'ai régulièrement accompagné mon père à des visites d'ateliers à Londres ou à la Foire internationale d'art contemporain de Paris, la Fiac. J'ai ensuite fait un stage chez Christie's pendant mes études d'économie appliquée et j'ai rédigé mon mémoire de fin d'études sur le marché de l'art. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme en juin 2017, j'ai d'abord travaillé à la galerie pendant un été. Mais c'était tellement enrichissant que je n'en suis jamais parti.''

Jeunes talents

Les murs de son appartement présentent des œuvres de jeunes talents issus du programme de la galerie. Ethan Cook, par exemple, l'artiste new-yorkais qu'ils ont rencontré pour la première fois à New York en novembre 2017. "Ethan Cook est connu pour ses toiles tissées à la main dans des nuances de couleurs abstraites. Il n'est pas tout à fait dans la lignée d'Anni Albers ou d'Alighiero Boetti - des artistes du XXe siècle qui ont souvent travaillé avec des textiles. Cook est en fait un peintre, qui utilise non pas de la peinture, mais du tissu. Matière et couleur, peinture et toile : il unit les deux dans son travail". Cet été encore, lors de l'exposition collective "Red" en août, deux autres belles œuvres de Cook seront exposées dans des tons rouges." Mais l'œuvre accrochée au-dessus de sa commode n'en fera pas partie. "Je pense que l'œuvre s'intègre tellement bien ici que je ne veux pas m'en débarrasser".

L'une des œuvres préférées de Bertram De Brock par Ethan Cook est accrochée au-dessus de la commode modulaire Jasper Morrison. © Mr. Frank

"Je pense parfois à quitte Knokke." Bertram De Brock