Immersion dans cinq intérieurs époustouflants

"Troglodyte" est bien la dernière chose à laquelle on associerait Francesca Amfitheatrof. La directrice artistique des lignes de joaillerie et d’horlogerie de la maison de luxe Louis Vuitton est toujours impeccable. Sauf dans sa grotte, où elle vit pieds nus, et s’en amuse. Nous sommes dans le sud-ouest peu peuplé de Ventotene, une des îles Pontines au large de la côte italienne.

La maison offre un aspect très contemporain et la personnalité de sa propriétaire transparaît dans les moindres recoins. Pendant les années qu’a duré la restauration, Amfitheatrof a exercé son sens aigu des formes et des proportions pour chaque centimètre de cet espace de 150 mètres carrés. Elle a adouci les surfaces, apporté de la texture et essayé de créer de la sérénité avec les bonnes teintes.

L'espace de la grotte mesure 150 mètres carrés, et est décoré dans un style remarquablement sobre et minimaliste. © Stefan Giftthaler

3 | L'hôtel signé Christian Louboutin

Le recours à la couleur rouge, signature de Louboutin, est aussi judicieux que visible. Et "Vermelho" signifie "rouge" en portugais. © Marie Taillefer

Christian Louboutin, ce n'est pas seulement l'homme à l'origine de la célèbre paire d'escarpins à la semelle vermillon. Le créateur a également un don pour aménager les intérieurs avec goût. Dans le village côtier portugais de Melides, il a ouvert le splendide hôtel Vermelho dans lequel Sabato a pu mettre les pieds en avant-première.

Il n’y a pas deux chambres identiques et chacune possède au moins une particularité, que ce soit un lit à baldaquin semblant tout droit sorti de la chambre d’un cardinal ou une table en rotin fantaisie en forme de singe sautillant. Les couleurs sont stupéfiantes: une palette de rêve, avec une utilisation judicieuse. "J’ai la chance d’avoir beaucoup d’amis et de pouvoir séjourner dans une foule d’endroits très différents. Ce n’est donc pas dans des hôtels, mais dans des habitations privées que j’ai trouvé mes idées esthétiques.

Louboutin possède un entrepôt plein d’antiquités rares et d’objets chinés. © Stefan Giftthaler

4 | La chambre d'hôtes provençal de Bea Mombaers

La designer et styliste Bea Mombaers a posé ses valises en Provence où elle a aménagé un Bed & Breakfast. © Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

"J’aime l’aventure, les défis et les découvertes, mener une vie nomade, sans trop m’attacher à un seul endroit", sourit la designer Bea Mombaers. Icône de Knokke, station balnéaire dans laquelle elle a dirigé pendant 12 ans un B&B design, la créatrice a posé ses valises en Provence, au pied du Mont Ventoux. Avec des amis, elle y a récemment ouvert la maison d'hôtes Mas en Scène.

Ses trouvailles (beaucoup de céramiques, mais aussi des armoires anciennes, des tabourets ou des chandeliers) proviennent aussi bien d’artisans locaux et de petites boutiques anonymes que du célèbre marché d’antiquités de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Tout le mas est décoré d'un mélange d’objets de collection, de souvenirs de voyage, de meubles vintage, de pièces d’artisanat et d’œuvres d’art.

5 | La villa crétoise de Jacques Wittmann et Katia Ruebens

En Crète, le couple d’entrepreneurs bruxellois entame un nouveau chapitre de leur vie. © GEORGIOS ANASTASAKIS

Les amateurs d’horlogerie connaissent bien Jacques Wittmann et la Maison De Greef, l’enseigne bruxelloise qui, depuis 1848 s’est fait un nom grâce à l’horlogerie et à la bijouterie. Loin de la Belgique, le couple a définitivement posé ses valises en Crète, où ils vivent d’agrumes du jardin et de la location de leur somptueuse villa de vacances.

Wittmann a tracé les grandes lignes de l’architecture de leur villa, délégant à un architecte local la conception technique. Son épouse s’est chargée de l’intérieur, des détails et des finitions. Grâce au choix de matériaux de construction locaux, la demeure s’intègre au paysage environnant. La baie vitrée des chambres à coucher est comme une invitation à la découverte et à la sérénité de la nature.