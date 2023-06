L'incroyable penthouse de la créatrice Laurence Leenaert à Marrakech

Le sofa confortable près de la cheminée a été dessiné par la créatrice et fabriqué dans les ateliers de LRNCE. © Gaelle Le Boulicaut

Coup de foudre

Bless a tellement marqué Leenaert qu’elle a adopté ses valeurs lors de la fondation de son label, LRNCE, il y a huit ans. Pour cela, elle s’est installée à Marrakech, où elle a trouvé dans les ateliers locaux le savoir-faire pour ses créations.

Avec son époux, elle a emménagé dans un appartement à Guéliz, le plus ancien quartier du nouveau Marrakech. "Un havre de paix dans un quartier débordant de vie et d’énergie", décrit-elle avec enthousiasme. "Nous aimons vivre ici, parce que le quartier est facilement accessible, mais aussi parce qu’on a vraiment l’impression de vivre dans une ville dynamique."

Dans la cuisine, qui donne sur le balcon, on note les placards vert sauge et les céramiques artisanales originaires de Porto et du Mexique. © Gaelle Le Boulicaut

Le penthouse de 160 m² s’articule autour d’un patio, typique de l’architecture marocaine traditionnelle. L’appartement est donc inondé de lumière, ce qui est idéal, car cet espace est rempli de plantes. "Cet appartement ouvert aux quatre vents est connecté à la ville animée en contrebas: ça me donne de l’énergie!"

"Nous avons acheté beaucoup de plantes, passé un coup de peinture ici et là sur les murs et c’est tout: nous avons donc rapidement emménagé!" Laurence Leenaert Créatrice de LRNCE

Le bâtiment a été construit dans les années 80. Le sol de la terrasse d’origine est en parfait état. L’appartement a été rénové en 2018 par l’architecte italien Bruno Melotto de Trab Design. La créatrice et son époux ont eu le coup de foudre: ils se sont décidés dès la première visite. "Nous avons acheté beaucoup de plantes, passé un coup de peinture ici et là sur les murs et c’est tout: nous avons donc rapidement emménagé!", raconte-t-elle avec enthousiasme. "Comme nous avons beaucoup d’objets et d’œuvres d’art, nous avons opté pour des tons neutres sur les murs. Comme un vert sauge dans la cuisine, par exemple."

Sur le bureau de la créatrice se trouvent quelques travaux récents. "Quand je suis à mon bureau, je dessine toujours: c’est une forme de méditation." © Gaelle Le Boulicaut

Sphères de travertin

La jeune femme a acheté beaucoup de meubles et d’objets de décoration dans des galeries vintage et chez des antiquaires en Belgique et aux Pays-Bas, ainsi qu’au marché aux puces de Marrakech. Les murs sont ornés de peintures de sa main, mais aussi d’œuvres du collectif d’artistes gantois Leo Gabin, de la Française Natacha Mankowski ou de l’Américain Terry Ekasala.

Ce qu’elle aime le plus, ce sont les fauteuils ‘Pagrù’ du salon, ce qui ne l’empêche pas de concevoir ses propres meubles: elle ramène régulièrement les prototypes chez elle pour les essayer et les peaufiner. "Je teste constamment de nouveaux matériaux et j’aime combiner différentes textures, du cuir au marbre en passant par le tissu, le bois et le zellige, une technique de mosaïque typique du Maroc. Mises ensemble, elles créent un équilibre intéressant. Pour mon bureau par exemple, j’ai utilisé un plateau en placage de bois, tandis que les pieds sont faits de grosses sphères en travertin."

Le penthouse s’articule autour d’un patio rempli de plantes vertes. © Gaelle Le Boulicaut

Les pierres sont d’ailleurs présentes dans tout l’intérieur: le fruit des nombreux voyages aux quatre coins du globe que le couple a fait ensemble ou séparément. On remarque aussi la présence de beaucoup de livres. "J’aime les deux, les voyages et les livres: ils améliorent la qualité de vie", déclare-t-elle.

"J’aime relever le défi de créer des meubles qui soient à la fois pratiques, amusants et esthétiques." Laurence Leenaert Créatrice de LRNCE

Naïf et enfantin

Au départ, la créatrice ne vendait que quelques modèles de meubles sur son site web, essentiellement des chaises et des tables basses. Lorsqu’elle s’est installée dans cet appartement beaucoup plus grand, elle n’a pas eu d’autre choix que d’en concevoir d’autres, mieux adaptés aux lieux. "J’ai dû réfléchir à des meubles plus grands, comme des tables, des petits fauteuils ou une commode. J’aime relever le défi de créer des meubles qui soient à la fois pratiques, amusants et esthétiques."

Leenaert a utilisé du bois, du placage de loupe, de la pierre, du marbre et du cuir. Pour son nouvel appartement comme pour sa marque, elle a travaillé en étroite collaboration avec des artisans locaux. Le bureau est suffisamment grand pour que deux personnes puissent s’y installer pour travailler, mais elle aime aussi concentrer toute son inspiration sur un meuble qui n’accueillerait qu’une seule personne.

Au-dessus de la tête de lit est accrochée une tapisserie en laine tissée à la main par la créatrice. La literie en lin est signée Merci Paris. © Gaelle Le Boulicaut

À propos de son style, elle déclare: "Mes dessins ont toujours été naïfs et enfantins. Le côté tribal me fascine, tout comme les symboles. Mais l’art peut aussi être une de mes sources d’inspiration. Ici à Marrakech, avec les couleurs et les vibrations de la ville, tout est réuni pour nourrir mon inspiration."