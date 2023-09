L'oeuvre-appartement de l'artiste parisienne Milène Guermont

Née en 1981 en Normandie, son parcours est unique: elle suit une formation d’ingénieure à l’ENSIACET-Brown University-Mines et d’artiste à l’ENSAD, à Paris. Inventrice et artiste, elle est la première femme en France dotée de ce double bagage, qui lui permet de repousser les limites de l’art grâce à des défis techniques.

En 2015, elle crée "Phares", une pyramide en résille métallique, face à l’Obélisque, place de la Concorde, plus ancien monument de Paris. Cette œuvre monumentale de 30 mètres de haut était recouverte d’une vague de phares de voitures qui s’illuminait au rythme du cœur des passants, via un capteur cardiaque relié. "Après avoir réalisé ‘Phares’ et suite au confinement, je souhaitais revenir à l’habitat afin de pouvoir m’émerveiller au quotidien, et mêler l’art à la vie", explique-t-elle.

C’est pieds nus et en peignoir de soie que Milène Guermont nous reçoit chez elle, au rez-de-chaussée d’une maison fin XIXe.

L’intérieur, d’apparence contemporaine, est une sorte de néoart déco, saupoudré de surréalisme. Le plafond triangulaire s’illumine pour révéler les couleurs dominantes de la pièce: bleu, blanc et or. © Milene Guermont

Nous prenons place sur l’un des modèles d’œuvres-chaises uniques, dans une pièce plongée dans le noir. L’artiste nous invite à "vivre une expérience immersive et polysensorielle unique": vaste programme. Petit à petit, le plafond à claustras triangulaires s’illumine, laissant apparaître les couleurs dominantes des lieux: bleu, blanc et or. Nous sommes guidés par la voix de Milène, qui effleure des plaques de béton accrochées aux murs, desquelles sortent des sons de mer et de vent. Nos yeux s’habituent peu à peu à la lumière, et ne savent plus où se poser tant il y a de détails à observer.

Car dans "Maison Guermont" - comme l’artiste nomme son œuvre-appartement - chaque élément est dessiné et produit sur mesure, depuis le robinet en forme de pyramidion, au bar-douche nuage, aux poignées madeleine, en passant par le plafond "Bleu ciel de Paris", aux interrupteurs fléchettes, à l’eau filtrée "frissonnante" et à un dressing complet pour chaque saison... jusqu’à l’air qu’on y respire! Un univers extravagant, drôle et rempli de poésie, où l’on imagine que l’ennui ne pourra jamais s’installer.

Arts & crafts

Comme dans la tradition des Arts & Crafts de la fin du XIXe siècle, chaque élément est conçu de manière artisanale, selon les savoir-faire traditionnels: céramique, tapisserie, soierie, menuiserie, etc. Le tout à la sauce XXIe, car si on a l’habitude de regarder l’art sans le toucher, ici l’artiste nous pousse au contact avec les œuvres. Elle a placé son Béton polysensoriel à différents endroits de l’appartement, qui s’anime de lumière et de sons variés selon la caresse que vous lui donnez; expérience sensuelle garantie!

Elle revient sur l’origine de son amour pour la matière animée: "En 2007, j’ai eu une synesthésie après avoir effleuré un mur en béton à Genève. J’ai alors décidé de transformer ce matériau en pièces sensibles, qui réagissent au toucher en fonction de notre champ magnétique."

"Je ne voulais pas faire une machine à vivre: je voulais montrer comment l’art peut être sublimé dans notre vie quotidienne." Milène Guermont Artiste

Milène Guermont a travaillé avec les meilleurs artisans de France, qui ont largement collaboré à son projet. Elle a dessiné tout, jusqu’aux couverts. © Milène Guermont /ADAGP.

100 entreprises françaises

"Je ne souhaitais pas faire une machine à habiter. Je souhaitais faire une démonstration de la sublimation de l’art dans le quotidien", explique-t-elle. Pour parvenir à réaliser ce pari fou, l’artiste-ingénieure s’est entourée des meilleurs ouvriers et artisans de toute la France, comme les tapisseries d’Aubusson et les soieries de Lyon.

"Chaque entreprise a joué un rôle majeur, depuis l’électricité jusqu’aux créations plus artistiques." Une contribution essentielle pour faire du rêve de Milène une réalité. "Je n’ai reçu aucun soutien financier direct, mais un soutien de production. Ce qui est formidable c’est que le moteur du projet n’est pas l’argent, mais le plaisir: travailler avec une artiste ou contribuer à une œuvre d’art, les motivations sont multiples."

Une grande aventure faite de rencontres, de casse-têtes, de séjours à travers la France pour trouver les meilleurs experts dans chaque domaine. "Je voulais travailler localement, dans un souci écoresponsable et d’économie de ressources." Chaque élément créé pour Maison Guermont est édité en huit exemplaires numérotés et certifiés œuvres d’art originales, en vente auprès de l’artiste avant d’être produites, pour certaines, à plus grande échelle.

© Milène Guermont /ADAGP.

Dans la "Maison Guermont", tout est conçu et fabriqué sur mesure, du robinet pyramidal au vestiaire. © Milene Guermont

Visites immersives

S’il s’agit de la résidence privée de l’artiste, elle n’y séjourne pas encore, laissant au public la possibilité de découvrir les lieux. L’appartement est accessible en visites guidées tous les premiers mardis du mois jusqu’à la fin de l’année 2023 et sur demande, après quoi l’artiste y emménagera définitivement. C’est elle qui vous fera la visite. "L’expérience immersive dure environ 2h, mais pour vivre l’œuvre d’art plus longtemps et mieux s’imprégner d’elle, nous imaginons un principe de nuitée pour les VIP. Et pourquoi pas accueillir des créateurs qui pourraient venir brainstormer dans l’œuvre, qui est très stimulante pour l’esprit?"

Déjà plusieurs personnalités ont visité les lieux, comme l’ex-ministre Elisabeth Moreno, le regretté architecte et historien Louis Cohen (disparu début août) ou encore Chris Dercon, directeur de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, qui témoigne: "Toutes ces maisons qui me viennent à l’esprit: Carlo Mollino, Gio Ponti, Thomas Schütte et tant d’autres. Mais ici, ce qui compte, c’est ce qui se trouve entre les espaces, cet entre-deux. C’est au visiteur de rentrer à l’intérieur."