Une maison pour fêter Noël

All I want for Christmas’ is… un booster shot de Victoria Maria Geyer. La décoratrice d’intérieurs flamboyants, basée à Bruxelles, nous fait visiter une maison de maître où même la quarantaine se transforme en fête.

Quand nous appelons Victoria Maria Geyer, elle est en pleine manucure. "Comme ça, je serai prête pour les fêtes!", s’exclame-t-elle. Comme ses intérieurs: partyproof et soignés jusqu’au bout des ongles. Il y a quelques années, elle a transformé sa demeure d’Ixelles en décor exubérant avec une profusion de couleurs et de motifs flashy. Papier peint à l’érotisme soft dans les toilettes, terrazzo confetti dans la cuisine, tapis d’escalier aux allures Gatsby: on ne sait où donner du regard.

Vue en plein écran Une atmosphère très glamour est créée grâce à divers éléments néoclassiques, des combinaisons inhabituelles, des matériaux surprenants, des formes cosmiques et des nuances dorées. ©Pedro Bermejo - Stylism Belen Imaz

Née en Allemagne, Geyer n’apprécie manifestement pas trop les intérieurs neutres typiquement belges, dans les tons beige et craie. "J’aime mélanger les couleurs, les motifs, les styles et les époques. Je ne veux pas que mes intérieurs soient neutres: il doit y avoir quelque chose à vivre!"

"Je préfère mélanger des ingrédients inhabituels pour créer un cocktail bien frappé." Victoria Maria Geyer Décoratrice

C’est le cas dans la maison bruxelloise dans laquelle elle nous reçoit. Dire qu’on y fêtera Noël de manière flamboyante est un euphémisme: l’espace d’un instant, nous avons même pensé que les boules dorées du miroir de la cuisine étaient des décorations de Noël, mais il s’est avéré qu’il s’agissait de lampes qui glamourisent le coin petit déjeuner. "Les formes rondes et cosmiques sont le thème de cette cuisine", déclare Geyer. "Regardez ces chaises en acier! Et cette table laquée avec des pieds annulaires!"

Vue en plein écran Le tapis de l’antichambre bleu roi, jaune or et turquoise est mis en valeur par une table basse de Warren Platner et des chaises "Who Are You" d’Olga Engel. ©Pedro Bermejo - Stylism Belen Imaz

Eye-Catchers

Plus loin, le miroir festif et la table "Saturne" subissent une solide concurrence de la part du canapé doré et de l’îlot de cuisine en onyx, un minéral fragile qui transforme le plan de travail en bijou. "J’aime les combinaisons inhabituelles et les matériaux surprenants, même si, ici, le fil conducteur est l’or." Ce qu’illustrent les appliques du couloir, les surprenantes poignées de porte, les portes intérieures en laiton et le tapis de la salle à manger. "Et quand vous monterez à l’étage, vous verrez que le plafond de la chambre principale est fini à la feuille d’or."

Vue en plein écran ©Pedro Bermejo - Stylism Belen Imaz

Victoria Maria Geyer est comme un tourbillon qui s’en est donné à cœur joie dans la maison de quatre étages. "J’ai pu laisser libre cours à mon imagination", déclare-t-elle fièrement. "La maison ressemble beaucoup à la mienne: une maison avec des éléments néoclassiques auxquels nous avons ajouté une bonne dose de glamour." Même si sa signature flamboyante est reconnaissable entre mille, elle considère que c’est la lumière qui joue le rôle principal dans cette rénovation. Ce qui est particulièrement frappant dans l’antichambre funky. "C’était un espace sombre et indéfini, rarement utilisé, typique des maisons bruxelloises", explique Geyer. "Nous l’avons transformée en bar sympa ou, plutôt, en avant-salon avec de la lumière naturelle qui invite à s’y installer."

Cette antichambre a été le prélude à l’ensemble de l’intérieur, reconnaît-elle. "Tout a commencé par une photo dans Vogue, une image de campagne Max Mara qui m’a énormément inspirée. On voyait trois femmes portant un manteau en Teddy Bear bleu roi, jaune d’or et turquoise. Ces teintes ont été le point de départ du tapis de l’antichambre. Dès que j’ai eu ça, j’étais partie pour le reste de l’aménagement." Geyer a complété le décor avec une table de salon sixties de Warren Platner pour Knoll et trois fauteuils "Who Are You" d’Olga Engel. "Inédits, sculpturaux et ludiques. Bref, mes fauteuils préférés du moment."

Vue en plein écran ©Pedro Bermejo - Stylism Belen Imaz

Iconoclaste et fashionista

Victoria Maria Geyer étudie le journalisme à Bruxelles avant de se réorienter vers l’architecture d’intérieur. Elle ouvre son agence dans la capitale en 2007, où elle vit. Ceux qui la suivent sur Instagram savent qu’elle aime autant la mode que la décoration. Elle publie ses looks colorés et a souvent posé pour des shootings de mode chez elle. Elle se plaît à comparer son travail à celui d’un couturier, qui compose ses silhouettes avec des tissus et des imprimés.

Vue en plein écran ©Pedro Bermejo - Stylism Belen Imaz

Vue en plein écran Victoria Maria Geyer aime comparer son travail à celui d’un couturier, qui assemble ses silhouettes avec des tissus et des imprimés du monde entier. ©Pedro Bermejo - Stylism Belen Imaz

"Je fais très souvent réaliser des créations sur mesure, dans des ateliers du monde entier", explique-t-elle. "Je n’achète pas toutes mes pièces chez un seul fournisseur: en tant qu’iconoclaste, je préfère mélanger des ingrédients inhabituels pour créer un cocktail bien frappé. Et je n’aime pas révéler le nom des designers, des marques ou des ateliers avec lesquels je travaille, car je tiens à ma signature."

Vue en plein écran ©Pedro Bermejo - Stylism Belen Imaz

Cependant, une marque de décoration est tellement omniprésente qu’elle n’en fait pas un secret: tous les textiles, ainsi que la plupart des papiers peints, viennent de chez Pierre Frey, le label de luxe français pour lequel elle a conçu quelques collections capsule, dont "Venimeuses" et "Sunny".

Et, ces dernières années, elle a également été designer invitée du label de luxe français Norki (textiles d’intérieur en peaux d’animaux) ainsi que de la maison belge Vervloet (ferrures de portes et de fenêtres). Certaines de ses collections sont disponibles via The Invisible Collection, une plateforme en ligne d’objets design réalisés par des créateurs de tendances internationaux.

En regardant son portfolio de projets d’intérieur et de collabs, on comprend quelles sont ses ambitions: suivre la voie de l’architecte d’intérieur française Laura Gonzalez ou de l’Américaine Kelly Wearstler. "Ces créatrices de tendances internationales sont davantage des directrices artistiques que des architectes d’intérieur", déclare la Bruxelloise. "Et elles aiment aussi la mode." Ne sursautez donc pas si vous la repérez en talons hauts lors d’une réunion de chantier. Partyproof jusqu’au bout des ongles.