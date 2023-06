6 modèles de montres qui garderont toujours leur valeur

3 | La cosmopolite

Patek Philippe - Calatrava Travel Time

Au sein de la cité genevoise, Patek Philippe s’impose comme le choix des puristes à l’élégance intemporelle: le modèle Calatrava fut dessiné en 1932. Plus de 90 ans plus tard, la manufacture le fait toujours évoluer, mais sans jamais tomber dans la résurrection vintage gratuite. Chaque nouvelle itération apporte quelque chose et la dernière référence en date, la 5224R, ne fait pas exception. Cette Calatrava Travel Time est dotée d’une seconde aiguille des heures, au centre, pour afficher un second fuseau horaire. Mais là n’est pas la principale particularité de la pièce: ses heures sont étalonnées sur 24 heures, sur un cadran lisible et raffiné enserré dans un boîtier or de 42 mm.