Bruno Van Gils, CEO de Café Costume | "Le samedi est le jour le plus important dans le commerce de détail"

Le samedi de Bruno Van Gils, cofondateur et CEO de Café Costume: aller au salon avec son fils, prendre les mesures d'athlètes olympiques et profiter d'un shopping en toute intimité.

Bruno Van Gils (44 ans) Représentant de la troisième génération d'une famille d'entrepreneurs dans le textile.

Habille les athlètes masculins pour les JO de Paris 2024.

"Tous mes samedis sont différents: je dois juste assembler les pièces du puzzle entre souhaits, engagements et nouvelles découvertes", confie Bruno Van Gils (44 ans). Lors du dîner-spectacle "Catwalk to Paris", qui a eu lieu la semaine dernière au Skyhall de Brussels Airport, les athlètes de la Team Belgium et des mannequins professionnels ont présenté les tenues pour les Jeux olympiques de 2024 conçus par Café Costume pour les athlètes olympiques masculins et leurs entraîneurs, médecins et kinésithérapeutes.

"Tout est sur mesure et personnalisé", précise-t-il. "Cette tenue devait pouvoir être portée lors de la cérémonie d'ouverture et même après. Sa doublure élégante est une création de l'artiste Sammy Slabbinck. Je suis à la fois gérant et directeur artistique, et donc responsable des mesures et de la conception."

Bruno Van Gils: "Ma ville natale d'El Paso-Juárez, au Mexique, où mes parents avaient créé une entreprise de confection." © Alexander D'Hiet

8h30 | "Pendant la semaine, je ne prends pas de petit-déjeuner, mais le samedi, c'est sacré. Les enfants (quatre, six et treize ans) et moi mangeons des pistolets avec de la charcuterie ou bien nous allons chez Nives à Anvers pour un délicieux croque-monsieur au levain avec un œuf."