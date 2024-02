Comment choisir votre première montre de luxe?

"Le coup de cœur!", répond en chœur l'équipe de Prosper quand on s'enquiert du meilleur conseil pour choisir sa première montre de luxe. Née en 2022, la maison Prosper est composée de trois boutiques rue Dansaert qui cassent la rigidité des codes de l'horlogerie . Son co-fondateur Brice Wittmann y a apporté la convivialité du secteur de l'horeca dans lequel il a travaillé précédemment. Le staff est plutôt jeune, l'esthétique art déco des magasins est épurée et parsemée de touches de bleu électrique ou de rouge. Le but: rendre le lieu accueillant et accessible. "On a un prix d'accès aux alentours de 1.400 euros. Ça nous permet d'être en contact avec une réalité humaine, car la montre est probablement un des produits les plus difficiles à toucher."

L'habillage boisé des magasins Hall of Time, avenue Louise, dégage une atmosphère plus traditionnelle. Cette horlogerie a été créée en 2009 par Françoise Lanoizelet et Emmanuel Hankard, et est devenue détaillant officiel de Rolex en 2014, puis a ouvert la Boutique Rolex by Hall of Time en 2016. "On n’a pas un profil type de client. Ce sont autant des hommes que des femmes, des jeunes et des plus âgés, des locaux et des étrangers", confie la copropriétaire.