Comment une nouvelle princesse passe ses week-ends

Estelle de Merode - née Hanet - baigne depuis son plus jeune âge dans l’amour du beau et de l’artisanat. Enfant, elle voyageait avec ses parents pour leur entreprise, Limited Edition, qui produit des tapis artisanaux. Elle a ensuite étudié à l’Istituto Marangoni de Milan et au Central Saint Martin’s College of Art and Design de Londres. Après avoir fait ses premières armes chez Harry Winston et Oscar de la Renta, elle décide de lancer Enamoure en 2021.