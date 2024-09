Dans le dressing de l'entrepreneuse Isolde Pringiers

L’univers des collectionneurs est fait de rêves, de possessions et (parfois) d’obsessions. Cette semaine: la collection de mode très pointue de l’entrepreneure Isolde Pringiers.

Quand Isolde Pringiers me fait visiter son nouveau penthouse, je perds rapidement le compte des vêtements, accrochés dans des placards et sur des portants. Ce n’est pourtant qu’une "petite partie" de sa collection. "La majorité se trouve dans les caves de ma maison principale et dans un entrepôt", confie l’élégante. Combien de pièces possède-t-elle? Elle ne saurait le dire. Beaucoup. Des centaines. Au moins.

"Avoir passé une grande partie de ma vie à l’étranger a certainement influencé ma vision de la mode", avoue-t-elle. "Quand j’avais onze ans, nous avons déménagé au Sri Lanka, où sont basées les entreprises familiales – d’abord dans les pneus industriels, maintenant dans la construction navale, les croisières et le chartering, ainsi que la fondation philanthropique que mon père a fondée. Quand j’étais au lycée là-bas, il n’y avait rien en termes de mode. Les femmes portaient des saris et des tongs. Alors, je faisais fabriquer par une couturière les vêtements que j’avais dessinés."

Publicité

Publicité

"La famille de ma mère est très artistique. Son père était banquier, mais aussi peintre et sculpteur. Et ma grand-mère était une couturière de talent. Ma mère dessinait ses propres vêtements et c’est aussi une artiste. Nous avons beaucoup en commun. Sans le savoir, il nous arrive d’acheter la même pièce Balenciaga ou Yohji Yamamoto - elle à Paris et moi, à Hong Kong."

Un échantillon de la collection: Bottega Veneta by Matthieu Blazy, Comme des Garçons, Moncler Genius by Pierpaolo Piccioli, Marie Adam-Leenaerdt, Comme des Garçons, Balenciaga by Demna Gvasalia, Richard Quinn, Comme des Garçons, Comme des Garçons, Maison Margiela by Martin Margiela, Maison Alaïa by Pieter Mulier, Comme des Garçons, Mary Katrantzou. © Wouter Maeckelberghe

Lire aussi Dans les coulisses du dernier défilé de Dries Van Noten

"Ma première pièce de designer a été le manteau Romeo Gigli acheté à seize ans à Paris. J’avais aussi une robe Martin Margiela. Je regrette de ne plus l’avoir, mais elle était usée. J’adore l’aspect conceptuel et déconstructiviste de Margiela." Elle montre son blazer noir "Disco Ball" de Margiela. "Regarde comme il est beau! Il a quinze ans. Il était tellement influent, et c’est fou à quel point il reste actuel. On le voit dans les créations de Balenciaga. La créatrice bruxelloise Marie Adam-Leenaerdt s’en inspire aussi. Ann Demeulemeester est également un grand amour de jeunesse. Puis à dix-sept ans, je suis allée au Japon pour étudier la japanologie. Je donnais des cours d’anglais à des médecins, je travaillais comme mannequin et je gagnais beaucoup d’argent, ce qui m’a permis d’acheter du Yamamoto et du Issey Miyake. Au début des années 2000, j’assistais aux défilés Comme des Garçons et j’achetais toujours une, deux ou trois pièces. J’aime aussi beaucoup Junya Watanabe."

Publicité