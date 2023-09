Glenn Martens | Le créateur qui déconstruit les genres

Qui est l’homme le plus occupé dans le monde de la mode? Glenn Martens. Non seulement le Brugeois dirige deux marques, mais il trouve également le temps de se lancer dans de fantastiques projets parallèles.

Après des études d’architecture d’intérieur, son parcours commence réellement à l’Académie de la mode d’Anvers, où il s’impose comme l’un des talents les plus prometteurs. Après avoir décroché son diplôme, il rejoint Jean Paul Gaultier en tant que designer junior, devient l’assistant de Yohan Serfaty, fondateur et directeur artistique du label Y/Project, et travaille en tant que designer ou consultant pour des marques - Hugo Boss, Bruno Pieters et Weekday. En 2012, il lance sa propre ligne femme, mais quand Serfaty décède en 2013, Glenn Martens arrête sa marque pour reprendre Y/Project.