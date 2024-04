Julie Kegels | "La banalité, la laideur et les clichés sont des sources d’inspiration"

Quelle est la chaise de votre vie?

"La chaise de bureau blanche très ordinaire que j’ai depuis huit ans. Je m’y suis tellement habituée que je ne vois plus sa banalité. Elle n’a rien de beau ni d’attirant, mais ça me plaît. On me demande parfois pourquoi ma chaise de bureau est aussi moche. Elle n’est pas l’œuvre d’un designer célèbre; elle existe et voilà. La banalité, la laideur et les clichés sont des sources d’inspiration pour mes collections de mode. Je les associe à quelque chose de très sophistiqué ou de glamour."