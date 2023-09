La nouvelle boutique de Dries Van Noten à Paris

© Jean-Pierre Gabriel

Dries Van Noten: "Je ne suis pas superstitieux et je ne sais pas ce qui relève de la réalité ou de la fiction, mais on ressent la magie des lieux. J’aime les endroits qui ont une âme et je trouve important que mes boutiques reflètent l’emplacement et l’atmosphère où elles sont implantées. Les boutiques de Los Angeles et de Chine sont complètement différentes. Je détesterais m’installer quelque part sans en respecter l’environnement."

Pour le Belge, la mode ne doit pas se focaliser sur la nouveauté: elle doit aussi rendre hommage à ce qui existe. Amateurs d’art et d’antiquités, le designer et Patrick Vangheluwe, son compagnon, écument sans compter les marchés aux puces et les ventes aux enchères. Le nouvel espace commercial est ainsi devenu un mélange éclectique avec une profusion de velours, un bureau gustavien du XIXe siècle, un lustre en verre Venini années 70 et, dans le rôle phare de la pièce maîtresse, une tapisserie de Bruxelles du XVIIe siècle achetée lors d’une vente aux enchères à Paris, et magnifiquement restaurée par les Manufactures royales De Wit à Malines. "Nous avons sauvé une pièce de notre patrimoine national", déclare le créateur.

"Nous considérons cette boutique comme une expérience d'immersion totale." Dries Van Noten

La pièce maîtresse de la boutique: une tapisserie de Bruxelles du XVIIe siècle achetée lors d’une vente aux enchères à Paris. © Jean-Pierre Gabriel

Univers créatif

"Cependant, ce nouveau concept de boutique vise avant tout à assurer la pérennité de la marque", déclare-t-il. "Nous la considérons comme une expérience d’immersion totale: réunir la beauté, les parfums et les accessoires pour montrer que c’est un ensemble qui appartient au même univers."

Cela fait exactement cinq ans que Dries Van Noten a vendu sa participation majoritaire à Puig, le groupe espagnol de mode et de cosmétiques qui détient également Paco Rabanne et Nina Ricci. La ligne de maquillage, qui ne propose actuellement que des rouges à lèvres, sera élargie l’année prochaine. Les ombres à paupières semblent être une bonne option pour le créateur, qui a fait des couleurs et des imprimés sa signature.

La ligne de maquillage de Dries Van Noten, qui ne propose actuellement que des rouges à lèvres, sera élargie l’année prochaine. © Jean-Pierre Gabriel