Le samedi de Tom Eerebout, le styliste de Lady Gaga

"Comme je travaille à la maison, j’ai du mal à décrocher le samedi", explique Tom Eerebout (35 ans), le styliste de Lady Gaga, Rita Ora et Sylvie Kreusch. Son dernier fait d’armes? Une paire de lunettes solaires pour l’entreprise belge Komono, un hommage à Kurt Cobain. Par ailleurs, il continue à mener son activité de styliste pour l’Uomo Vogue et le Vogue Italia. À l’occasion du dernier Met Gala à New York, l’événement le plus glamour de la mode, il a habillé la chanteuse-actrice Rita Ora et l’actrice suédoise Rebecca Ferguson. Sans oublier le styling des spectacles de Lady Gaga à Las Vegas.