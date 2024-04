Les 6 plus belles montres du salon mondial de la haute horlogerie

Lire aussi Comment choisir votre première montre de luxe?

4 | Précieux galet

Hermès Cut

© JVA Studios

La maison Hermès a un cœur de métier éloigné de l’horlogerie: historiquement, Hermès est un sellier. Toujours détenue par sa famille fondatrice, elle s’est établie en Suisse depuis plus de 45 ans pour développer une collection de montres. Sa nouvelle création témoigne de l’esprit créatif de la maison: ni tout à fait ronde, ni tout à fait carrée, la Cut fusionne formes et volumes en une géométrie douce et inédite qui évoque un galet aux arêtes nettes. Ce nouveau modèle, audacieux et unisexe, se distingue par un bracelet articulé en caoutchouc de différents coloris, une couronne à 2h et une typographie spécifique.

5 | Élégance green

Chopard L.U.C XPS Forest Green

Chopard L.U.C XPS Forest Green.

C’est une pièce pour esthètes comme la maison Chopard les affectionne. La nouvelle L.U.C (Louis-Ulysse Chopard) XPS se décline en cadran d’un vert intense. La fibre alpine et écologique va même plus loin, puisque son boîtier est en Lucent Steel, un acier avec un taux de recyclage de 80% minimum. L’initiative est dans le fil de l’or responsable, dont Chopard fut le pionnier il y a plus de dix ans. La L.U.C XPS Forest Green est une leçon d’élégance horlogère: diamètre parfaitement maîtrisé de 40mm, mouvement manufacture certifié Chronomètre par le COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), cadran finement soleillé, minuterie "sector dial" offrant un délicat air vintage équilibré par les trois aiguilles maison à la géométrie contemporaine.

6 | À l’heure de Coco

Chanel J12 Atelier Couture Automate

Chanel J12 Atelier Couture Automate.