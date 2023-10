Nos 3 montres préférées de la vente aux enchères Only Watch

Barbier-Mueller, Mosaïque II

Ce n’est pas une marque, mais une famille, propriétaire de la plus importante galerie d’art prémium de Genève. Elle n’a fait réaliser que deux modèles, tous les deux pour Only Watch et quelques rares collectionneurs amis. La pièce a un mouvement réalisé par l’un de leurs voisins, F.P. Journe, star genevoise de la Haute Horlogerie, qui n’a jamais donné un seul mouvement à une marque autre que la sienne. Une création folle ayant exigé plus de 1.000 heures de travail. Est. 150.000 – 200.000 euros.