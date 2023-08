Nos 5 montres préférées pour être en avance sur son temps

Avec ses flancs découpés et son cadran aux lignes horizontales, cette Aquaracer a une allure très sportive. La lunette est dotée d'une échelle de 24 heures en deux couleurs: pratique pour lire l'heure dans un second fuseau horaire. Elle est étanche jusqu'à 300 mètres.

3 | Breitling - Premier

La pionnière

4 | Omega - Seamaster 300

La préférée de James Bond

En 1995, à la sortie au cinéma du film "Golden Eye", James Bond a pour la première fois troqué sa Rolex contre une Omega. Ce fut le début d'une aventure qui dure depuis près de 30 ans. L'interprète de James Bond de l'époque, Pierce Brosnan, dans le rôle de l'officier de marine de Sa Majesté, a opté pour une "Seamaster". Et il faut admettre qu'il est difficile de ne pas être impressionné par la puissance de 007, le look vintage de sa montre et son superbe mécanisme d'entraînement (sans doute l'un des plus robustes et des plus précis de l'horlogerie contemporaine).