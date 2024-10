Rolex veut s'imposer sur le marché de l'occasion avec le programme 'Certified Pre-Owned'

Le "Rolex programme Certified Pre-Owned" permet également un certain contrôle du marché de l’occasion, mais toutes les marques de montres de luxe ne disposent pas d’un tel service. Cartier et IWC, par exemple, n’ont pas encore l’intention de certifier leurs montres vintage, contrairement à Richard Mille, qui propose ce service depuis 2015, avec une restauration complète, tant sur le plan esthétique que mécanique. En 2016, F.P. Journe a introduit un service similaire, "Patrimoine", destiné aux modèles qui ne sont plus en production. Philippe Patek n’est pas non plus en reste: chaque montre est numérotée, ce qui permet de retracer précisément sa date de fabrication et l’identité de l’horloger pour distinguer rapidement une pièce authentique d’une contrefaçon. Publicité

Passé au crible

Le mot est lâché: authenticité. C’est là qu’intervient le programme RCPO pour "Rolex Certified Pre-Owned". "Nous faisons partie du programme lancé en juillet dernier en Belgique", explique Ambre Friedmann, directrice générale d’Yvan’s, le détaillant bruxellois spécialisé dans les montres de luxe. "Ce programme offre à nos clients la possibilité d’acquérir une Rolex d’occasion authentifiée et certifiée par Rolex. En tant que détaillants officiels, nous estimons essentiel d’accompagner nos clients à chaque étape du processus d’achat. Les montres Rolex sont conçues pour durer plusieurs générations. Avec le programme RCPO, nous offrons la possibilité d’acquérir une Rolex qui est toujours restée dans le circuit officiel, garantissant ainsi au client de savoir exactement ce qu’il achète."

Les montres Rolex se transmettent de génération en génération. Grâce au programme RCPO, les clients peuvent revendre un exemplaire vintage de famille... et en racheter un autre! © Courtesy of Rolex

Elle met ainsi le doigt sur un point crucial. Il suffit d’une recherche "Rolex vintage" sur Google pour voir s’afficher une multitude de sites proposant des modèles d’occasion. Ces dernières années, l’horloger suisse est ainsi devenu son propre et principal concurrent. Le programme RCPO permet désormais à la marque de reconquérir une large partie du marché de l’occasion. Une excellente nouvelle, non seulement pour Rolex, mais aussi pour tous ceux qui cherchent une montre d’occasion. Acheter une Rolex en ligne auprès d’un revendeur non officiel n’offre évidemment pas une garantie totale quant à l’authenticité et à la provenance de la pièce. Le programme RCPO change définitivement la donne.

Ambre Friedmann ajoute: "Nous collaborons avec une horlogère formée par Rolex, qui travaille dans notre boutique depuis 15 ans. Elle vérifie l’authenticité de chaque élément et s’assure que toutes les pièces sont en bon état. Ensuite, nous procédons à une évaluation et décidons si nous achetons ou non la montre. Si c’est le cas, la montre bénéficie d’un entretien complet, d’une certification et d’une garantie de deux ans."

Mauvaise nouvelle

Quels sont les critères pris en compte lors d’une telle évaluation? "Nous examinons minutieusement chaque composant, y compris le bracelet", précise Friedmann. "Celui-ci doit également répondre aux normes de Rolex. Si nous avons le moindre doute quant à l’authenticité d’un composant, nous n’achetons pas la montre. Nous devons aussi être absolument certains qu’elle répond à tous les critères de qualité de Rolex."

Yvan’s, horloger de luxe à Bruxelles et affilié officiel au programme "Rolex Certified Pre-Owned". © Courtesy of Rolex

Que se passe-t-il si une montre a été réparée par un revendeur non officiel et comporte des composants qui ne sont pas d’origine? "Si un composant ne provient pas officiellement de chez Rolex, cela peut effectivement poser problème", poursuit Friedmann. "Si la montre s’avère non authentique, Rolex ne peut évidemment pas la certifier."

Est-il déjà arrivé qu’une fausse Rolex soit proposée? Friedmann acquiesce. "Il n’est jamais agréable d’annoncer une telle nouvelle, car c’est souvent une surprise totale pour le client."

Fait notable, le programme du RCPO n’attire pas particulièrement un public jeune. "Il n’y a pas de profil type. Cela peut être un jeune homme de dix-huit ans, tout comme une personne de quatre-vingts ans qui voue une passion à la marque. Et bien sûr, des femmes ou des hommes. Souvent, ces clients s’intéressent au programme RCPO parce qu’ils recherchent un modèle spécifique. Et bien sûr, il y a aussi des collectionneurs à la recherche de pièces d’une année précise. C’est pourquoi toutes les montres disponibles sont répertoriées sur notre site internet, afin que chacun puisse savoir ce que nous avons en stock."

Écrin spécial

La Daytona, le modèle iconique lancé en 1963, reste la préférée des collectionneurs. "Nous en avons vu passer plusieurs ces derniers mois, mais en réalité, presque tous les modèles peuvent être proposés. Il est important de préciser que la montre doit avoir au moins trois ans pour être éligible au programme RCPO."

Chaque montre pre-owned est vendue dans un écrin spécialement conçu à cet effet, accompagné d’un certificat attestant de son authenticité. Le prix dépend de l’année de fabrication et de l’état de la montre, mais reste toujours en adéquation avec les valeurs du marché, précise Friedmann.