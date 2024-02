Une virée à Paris avec Florence Cools et Artur Tadevosian (La Collection)

13h00 – "Nous ne déjeunons pas vraiment. Une crêpe prise au vol nous convient parfaitement, mais si nous décidons de faire une pause déjeuner, nous allons chez CoCo à l'Opéra Garnier, un petit restaurant sympa où nous aimons emmener ceux qui ne connaissent pas bien Paris. Je suis aussi une grande fan de la cuisine japonaise: une foule de restaurants japonais et de bars à saké ont ouvert leurs portes l'année dernière et je les ai tous testés!", affirme Cools.

15h00 – "Très souvent, l'après-midi, nous allons visiter une exposition. C'est si agréable de flâner au fil des galeries de la rue Jacob et de la rue de l'Université, à Saint-Germain. Artur n'est pas toujours très enthousiaste, mais j'aime l'entraîner avec moi", explique Cools. "Et, au final, il est toujours content de nos visites! La dernière exposition que nous avons vue était la rétrospective Rothko à la Fondation Louis Vuitton. Paris est un musée: peu importe la rue où l'on se promène, elle est toujours magnifique. Et la ville nous paraît encore plus belle grâce à 'De ziel van Parijs', le guide et le podcast de Dirk Velghe. Nous avons acheté le livre et avons écouté le podcast au moins quatre fois! Nous aimons aussi repérer le travail des street artists. Ou nous promener dans des quartiers le nez en l'air: le Marais fourmille de fabuleuses petites adresses. Nous aimons errer dans la ville, ce qui nous permet de faire toutes sortes de découvertes."