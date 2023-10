À Genève, les plus belles montres aux enchères pour la médecine

Pour susciter la convoitise des collectionneurs, les montres vendues aux enchères font d’abord le tour du monde. Et c’est le département logistique de Ferrari qui s’en charge.

L’idée qu’il leur expose est un peu folle: pour lever un maximum de fonds en faveur de l’Association Monégasque contre les Myopathies (AMM), chaque marque horlogère donnera, gratuitement, une pièce unique de son choix à une organisation créée pour les recevoir et les mettre en vente tous les deux ans. Cette organisation et cette vente s’appellent Only Watch. Et Luc Pettavino s’engage à reverser 99,99% des fonds ainsi levés à l’AMM.

Hésitations

L’idée est séduisante, mais, pour la première édition, en 2005, les marques horlogères hésitent. Les pièces uniques qu’elles réalisent sont triées sur le volet, conçues exceptionnellement à la demande de clients prestigieux. D’autres questions se posent: les marques pourraient-elles être critiquées si le projet capote? Et si Only Watch disparaît au bout d’une ou deux éditions? Ou, pire encore, si la montre donnée à l’organisation n’intéresse personne et se vend à un prix dérisoire?

Pourtant, par sa force de conviction et la puissance de son modèle caritatif, l’initiative séduit. La première année, en 2005, pas moins de 34 marques acceptent de jouer le jeu. Toutes créent pour l’occasion une pièce unique personnalisée aux couleurs d’Only Watch. Les grands noms de l’industrie horlogère on répondu présent: Audemars Piguet, Blancpain, Breguet, Chopard, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Omega, Patek Philippe.

Pour faire monter les enchères, Pettavino les confie à différents poids lourds des ventes horlogères, dont les maisons Antiquorum, puis Christie’s. Autre idée de génie: il fait voyager toutes les montres à travers le monde pour attiser la convoitise des collectionneurs. C’est aujourd’hui le département logistique de Ferrari qui prend en charge, à titre totalement gracieux, cet impressionnant roadshow.

Dès le départ, Luc Pettavino a fait appel à des poids lourds du monde de la vente aux enchères horlogère: Patrizzi, Antiquorum et Christie’s. © G.Maillot / point-of-views.ch

Un succès bien mérité

La première année, quelques centaines de milliers de francs sont récoltés. L’idée séduit, mais sans plus: de 34 marques en 2005, l’édition suivante passe à...35. Les résultats atteignent 2,7 millions en 2007, puis replongent à 2,2 millions en 2009. En revanche, les choses commencent à s’accélérer en 2011: de 4,5 millions on passe à 5 millions et ensuite, à 10 millions.

L’édition 2019 sera un record. Les résultats font plus que tripler et atteignent la somme astronomique de 35 millions d’euros. Le 12 novembre 2019, Luc Pettavino ne peut retenir ses larmes d’émotion. Ce chiffre irréel est dû à une seule marque: sur les 35 millions récoltés, la Patek Philippe Grand Master Chime est passée sous le marteau à 31 millions.

Progressivement, la manufacture genevoise fera d’Only Watch sa chasse gardée. Elle totalisera près de 10 millions l’année suivante (le tiers du montant total à elle seule), et l’année 2023 ne devrait pas faire exception.

Mais qu’importe les joueurs, du moment que le résultat permet à la recherche médicale d’avancer. Luc Pettavino a déjà levé 100 millions de francs en 20 ans avec seulement les cinq mots de sa devise: "Create beauty to do good". Oui, les horlogers ont du cœur.