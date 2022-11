Chair(wo)man | Pierre Degand: “J’adore habiller les gens, mais aussi les meubles”

Quelle est la chaise de votre vie?

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?

Qu’est-ce qui vous a fait tomber de votre chaise récemment?

“Un de mes amis m’a invité à une présentation de voitures à la Villa d’Este, en Italie. J’ai réservé une table au restaurant de l’hôtel, avec vue sur le fantastique jardin. Je portais un élégant blazer avec une belle pochette, mais un membre du personnel s’est approché avec un plateau couvert de cravates. J’ai cru que c’était une blague: il n’y avait que des modèles vieillots et usés qui ne me convenaient pas et n’allaient pas avec ma tenue. J’ai signalé à la direction que cela me dérangeait de devoir porter quelque chose de moche, que je n’avais pas choisi moi-même. S’ils m’avaient donné une belle cravate assortie, avec le logo de la Villa d’Este, cela aurait été parfait. J’aurais même été prêt à l’acheter s’il fallait.”

Restez-vous facilement assis?

Sur quelle chaise aimeriez-vous vous asseoir pendant une journée?

Ce modèle n’est plus en production: une paire de ces fauteuils revient facilement à 6.000 euros en fonction de l’état et du matériau. Dans la même série, il y a également des canapés à deux et trois places.

Le designer milanais Franz T. Sartori (1927-2000) – son nom complet est Teodoro Antonio Franz Sartori – a conçu ce fauteuil pour Flexform dans les années 70. Bien que relativement rare, ce modèle est le plus courant de sa main. Hormis des miroirs, on ne trouve pratiquement plus rien de Sartori sur le marché du vintage.

“Le manque d’originalité et de classe chez les gens. Certains me montrent parfois une photo sur leur smartphone et demandent à être habillés exactement de la même manière, alors qu’ils n’ont absolument pas le même physique ni le même look. Au lieu de copier le look de quelqu’un, voilà ce que je recommande toujours: habillez-vous en fonction de votre silhouette et portez quelque chose qui vous va bien. Le vêtement est la première forme de respect, tant pour vous-même que pour ceux qui vous accompagnent. Si un homme veut se marier en baskets et T-shirt blanc, ce n’est pas respectueux envers son épouse, qui tient précisément à être plus élégante que jamais, ce jour-là.”