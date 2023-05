Coralie Barbier lance une nouvelle collection Mosaert

Coralie Barbier (38 ans) est non seulement l’épouse et la styliste du chanteur Stromae. Elle est en outre la directrice artistique du label Mosaert, pour lequel elle travaille également en tant que créatrice de mode. “J’ai rejoint Mosaert en 2012 au moment où Stromae composait son second album, ‘Racine carrée’. Mosaert est depuis le début et l’est toujours aujourd’hui un label créatif. Au départ, quand j’ai rejoint l’équipe, c’était pour créer des pièces uniques pour Stromae. Vu le travail accompli pour créer ces pièces et la relation de confiance qui s’était installée avec les fabricants de ces pièces uniques, on a décidé de commercialiser ces vêtements. En 2014 nait donc la ligne de vêtements qui porte le même nom que le label (Mosaert) car pour nous, c’est une seule et même entité qui regroupe toutes nos activités: musique, mode et le visuel/audiovisuel.”