Derek Van Heurck: "Dans ce genre de canapé, on n’a pas les mêmes discussions que dans un salon classique"

Derek Van Heurck, directeur artistique de Bellerose, nous parle de ce qui le fait se lever de sa chaise: le ski nautique, les soirées dans un canapé design et les grands festivals de musique.

Quelle est la chaise de votre vie?

Derek Van Heurck: “Ça peut être un canapé? Je n’aime pas tellement les chaises... Mon dernier coup de foudre est cette combinaison en cuir ‘Terrazza’ de De Sede (1972). Un modèle révolutionnaire, car différents modules permettent de composer soi-même une sculpture-canapé où les soirées n’ont pas la même saveur que dans un salon classique, avec canapés et une table basse.”

Sur quelle chaise aimeriez-vous passer une journée?

DVH: “J’aurais aimé être roadie au festival de musique de Woodstock, en 1969. Voir toutes ces légendes du rock et s’imprégner de l’atmosphère de liberté fait rêver. J’aurais aussi aimé être astronaute lors de la mission Apollo 11, de la même année. Et, plus près de nous, j’aurais aimé être DJ au festival Burning Man.”