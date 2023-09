Kris Van Assche | Le créateur belge qui a travaillé pour les plus grands

"J’étais Judas, le traître"

2007

"En 2007, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Hedi Slimane allait quitter Dior, car les négociations pour le renouvèlement de son contrat se passaient mal et j’ai été sollicité à plusieurs reprises pour des entretiens exploratoires. Cela peut paraître étrange, mais cela ne m’empêchait pas de dormir à l’époque. En 2004, j’étais parti en douce, sans tambour ni trompette. En 2007, je me suis dit: ‘Hum, on verra’. J’étais heureux avec ma propre marque. Je me voyais comme un de ces créateurs indépendants typiquement belges, mais qui vivait à Paris. Un beau jour, je reçois un appel: je pouvais commencer en tant que directeur artistique chez Dior."

Dans les ateliers tailleur de la maison dior travaillent les plus expertes des petites mains de Paris. © Virginia Arcaro

"Dior Homme était un succès. Et étant donné que j’avais contribué pendant des années à bâtir les fondations de la maison, LVMH a supposé que je pouvais continuer à la développer. De nos jours, chaque semaine, un créateur est remplacé quelque part. À l’époque, c’était plutôt exceptionnel. On ne touchait jamais à une success-story. On ne recrutait quelqu’un de nouveau que quand la marque ne se portait pas bien. De plus, j’étais l’ancien assistant. J’étais Judas, le traître. Heureusement, les réseaux sociaux n’existent pas encore. En ce sens, j’étais relativement protégé. Et l’équipe, à une ou deux exceptions près, a bien accueilli mon arrivée. J’avais toujours collaboré en bonne intelligence avec ces gens quand j’étais assistant."

"Dès la première semaine, j’ai accroché de grandes photos de Monsieur Dior dans tout le bâtiment, pour souligner le fait que Dior existait avant Hedi. Que Dior n’était pas seulement une maison, mais aussi une personne. Je me suis aussi plongé dans les archives pour trouver des points de référence avec son travail: depuis 1946, date de la création de Dior, jusqu’à sa mort, en 1957. Chose intéressante, il y avait déjà une silhouette spécifique. Le tailoring était devenu l’ADN de la griffe sous le règne d’Hedi. J’y ai ajouté des éléments couture. Et cela a été bien accueilli."

"En juin 2009, alors que mon premier contrat de trois ans touchait à sa fin, j’ai estimé qu’il était temps d’adopter une approche différente. C’était tout ou rien. Les premières années, j’étais dans une situation presque impossible. D’un côté, les fans hardcore ne voulaient pas que Dior Homme change. De l’autre, si je ne changeais rien, j’aurais été considéré comme un copycat. La silhouette ajustée et stricte de Dior était sacrée. J’ai commencé à déconstruire le costume et j’en ai fait ce que je voulais. Plus libre, plus confortable et avec une certaine sensualité. Mon partenaire Mauricio, qui s’occupait du stylisme, et moi-même avons alors décidé que nous étions prêts à risquer nos jobs pour ce défilé. Et ce fut un succès."

YSL, Dior, Berluti... Le créateur de mode Kris Van Assche est passé par les plus grandes maisons et a réalisé le livre "55 Collections" qui regroupe toute son oeuvre.

"Mettre fin à ma marque est ce que j’ai fait de plus difficile."

2015

"Il y avait un contraste énorme entre les moyens dont je disposais chez Dior et ceux de ma marque. Le défilé de l’été 2011 pour Kris Van Assche était très symbolique: quatre hommes gantés de blanc déroulaient un rouleau de papier blanc pour en faire une sorte de tapis, comme la traîne d’une robe de mariée ou le tapis rouge du Festival de Cannes. Une idée de luxe, mais avec le rouleau de papier le moins cher que nous avions trouvé. Les noms de mes collections étaient également très parlants: ‘Illusion’, ‘Resistance’. Mes défilés pour Kris Van Assche avaient toujours lieu le vendredi à 15 heures, et ceux pour Dior, le lendemain à la même heure. Deux défilés en 24 heures, souvent chroniqués en une seule fois, alors qu’ils avaient été créés dans des contextes totalement différents, c’était difficile. Au début, j’aimais jouer avec les différences d’échelle entre Kris Van Assche et Dior, mais plus le temps passait, plus cela devenait schizophrénique et frustrant."

"C’est aussi la raison pour laquelle j’ai arrêté ma marque. Cela ne me procurait plus aucune joie. Nous avons tenu bon pendant 11 ans. Les premières saisons sont souvent incertaines, c’est normal. Mais quand, après vingt saisons, la situation est toujours aussi précaire... Il y avait toujours suffisamment d’argent pour ne pas couler, mais jamais davantage. À la fin, nous étions une dizaine."

En 2018, Kris Van Assche devient directeur artistique chez Berluti.

"Quitter Kris Van Assche a été la chose la plus difficile de ma vie. Avec le recul, je retiens surtout les bons moments: habiller Justin Timberlake pour un magazine américain, les collaborations avec des marques comme Eastpak, Adidas et Lee à une époque où les collabs étaient rares, la campagne avec l’artiste Jeff Burton. Tant que l’énergie est bonne, on peut réaliser de grandes choses, même avec une petite équipe."

Van Assche met fin à sa marque en mai 2015. "Chaque jour, je reçois trois messages via les réseaux sociaux, envoyés par des gens qui me demandent: ‘Eh bien, pourquoi ne pas relancer votre label?’ Comme si je n’y avais pas pensé! Lorsqu’on décide d’arrêter après autant d’années, ce n’est pas à la légère. Et on ne redémarre pas à la légère non plus. Je suis éventuellement prêt à le faire, mais pas de la même manière qu’à l’époque. Je ne peux pas ignorer que j’ai travaillé pendant 20 ans."

"Je savais que je n’allais pas rester éternellement chez Dior."

2018

"En 2018, j’ai quitté Dior, après 11 ans. Un nouveau CEO est arrivé. On sait tous qu’un nouveau CEO choisit presque toujours un nouveau créateur. Lequel veut apposer son sceau sur une marque aussi prestigieuse. La mode, c’est le changement, par définition. Un jour ou l’autre, vous avez fait votre temps. Cela n’a rien à voir avec la qualité de votre travail. D’ailleurs, les ventes étaient toujours excellentes. Je savais que je n’allais pas rester éternellement chez Dior et pourtant, je suis parti le cœur lourd. Je m’y sentais bien, mais en réalité, la boucle était bouclée."