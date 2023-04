La moustache des années 80 fait son grand retour

L’ère des barbes de hipster vient à peine de s’achever que la moustache des années 80 opère déjà son grand retour. On parie qu’elle sera l’accessoire le plus caliente de l’été?

Certains la détestent, d’autres l’adorent. En un mot comme en cent: the stash is back et Hollywood succombe au charme rétro de la moustache. Des chouchous d’Internet comme Paul Mescal, Pedro Pascal et Henry Cavill semblent s’inspirer des stars de l’âge d’or du cinéma américain comme Burt Reynolds et Clark Gable.