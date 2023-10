Le brun est de plus en plus en vogue dans la haute horlogerie

Stars des ventes aux enchères

Pendant longtemps, ce ton a fait figure d’outsider dans le monde de l’horlogerie. En effet, cette couleur n’était prisée que par un petit groupe de collectionneurs qui appréciaient des montres telles que la Rolex Day-Date à cadran doré ou les premiers exemplaires des modèles GMT 6542 et 1675 en or, avec cadran marron et lunette rotative 24 heures espresso. Et puis bien sûr, il y a les stars, comme la Chronomètre Souverain Havana de F.P. Journe, une montre dont le cadran havane est fabriqué à partir d’une combinaison d’or et de ruthénium, le métal préféré de Journe.