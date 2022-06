Faire quelque chose de bien, voilà ce qu’avait en tête Caterina Occhio quand elle a quitté son job à la Commission européenne. Depuis, elle a lancé sa marque de bijoux SeeMe et aidé des entreprises à produire de manière plus durable et éthique. "Made in dignity est le label que j’aimerais voir sur les vêtements", dit-elle.