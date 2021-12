Le monde intérieur de la créatrice de mode Meryll Rogge

Dans ses collections, la créatrice Meryll Rogge mêle couture et confort, broderies et influences des uniformes de travail. Elle est fan absolue de thé et n’aime pas ce qui plaît à la majorité des gens.

Comment décririez-vous votre style personnel?

Meryll Rogge: Quand je travaille, je veux être habillée confortablement, c’est pourquoi je porte souvent une tenue basique. Et je porte chaque jour une pièce de mes propres collections.

Quel a été votre dernier achat coup de cœur?

"J’ai une grande collection de vêtements que je garde parce que j’aime leur coupe ou leur tissu. Combien de pièces? Une pleine chambre; un petit musée de la mode pour ainsi dire." Meryll Rogge Créatrice de mode

J’ai consacré presque tout mon budget à cette collection, mais, récemment, j’ai acheté sur eBay une paire de simples bottines Chelsea noires de Prada. Un modèle d’il y a vingt ans, avec un élastique sur le côté. Rien de bien spécial en fait, mais elles sont très belles.

Quel est votre endroit préféré à la maison?

La chambre. Pour l’instant, comme je vis et travaille encore au même endroit, la chambre est le seul endroit vraiment privé, mais ça va probablement changer, car j’aurai bientôt mon propre atelier.

Que collectionnez-vous?

Des vêtements. J’ai une grande collection de vêtements que je garde parce que j’aime leur coupe ou leur tissu. Je ne les porte jamais, ces pièces sont vraiment du matériel de travail. Il y a Comme des Garçons, Prada, Miu Miu, Louis Vuitton, un peu de Raf Simons et beaucoup de vieux trucs, comme Pauline Trigère. Ainsi qu’énormément de Dries Van Noten et de Marc Jacobs, bien sûr, parce que j’ai travaillé pour eux pendant des années. Combien de pièces? Une pleine chambre; un petit musée de la mode pour ainsi dire.

Vue en plein écran Pauline Trigère (droite) et ses modèles. ©Getty Images

Quel bâtiment vous a récemment époustouflée?

Le weekend dernier, j’ai visité le musée Ensor à Ostende. La boutique du rez-de-chaussée, avec tous ces masques et poissons-lunes au plafond, m’a vraiment touchée. D’ailleurs, je dois avouer que je n’étais encore jamais allée à Ostende.

Qu’avez-vous redécouvert récemment?

L’album "The Best!" d’Omar S, un producteur de techno de Détroit que j’aime beaucoup.

À quoi refusez-vous de dépenser de l’argent?

Je déteste aller au sauna. Ça me rend nerveuse et il fait beaucoup trop chaud pour moi. Et les parcmètres! Je trouve ça vraiment très pénible.

Quel est le meilleur livre que vous ayez lu?

J’ai lu très peu ces dernières années, mais il y a quelques livres que je n’oublierai jamais. "What a Carve Up!" de Jonathan Coe, "A Confederacy of Dunces" de John Kennedy Toole, "Rich Dad Poor Dad" de Robert Kiyosaki et "The Catcher in the Rye" de J.D. Salinger. Les autobiographies de Christian Dior, Elsa Schiaparelli, Phil Knight (cofondateur de Nike) et Yvon Chouinard (l’Américain qui a fondé la marque Patagonia) m’ont également beaucoup impressionnée.

Vue en plein écran Le musée Ensor à Ostende. ©Belga Image

Quel est le meilleur cadeau que vous ayez reçu?

Une théière, offerte par mon compagnon pour mon anniversaire. Il y a même un filtre, c’est super pratique!

Qu’est-ce qui vous fait plaisir?

Avoir du bon thé. J’en bois tous les jours. J’adore le thé de Mariage Frères. Mes variétés préférées sont le Darjeeling Happy Valley First Flush, le thé jaune Lune d’or et le genmaicha japonais. Quand je suis au Japon, j’achète du thé chez Ippodo, une marque traditionnelle extraordinaire. Sinon, j’adore les moments entre amis et en famille.

Quel est le dernier vêtement que vous ayez acheté?

Une robe en denim de Raf Simons, achetée pendant les soldes chez The Broken Arm à Paris.

Vue en plein écran "Le membre fantôme". ©Belga Image

Quelle est votre œuvre d’art préférée?

Je peux en citer plusieurs? J’ai été très touchée par "Le membre fantôme" de Vanessa Beecroft, que j’ai vu à la Biennale de Venise. J’aime aussi "Le chant d’amour" de Giorgio de Chirico et "A way to Leak, Lick, Leek", une installation de Laure Prouvost. Et "The transfinite", une installation de Ryoji Ikeda que j’ai découverte à New York.

Quelle est votre destination de voyage préférée?

Cadaqués, un village du nord de l’Espagne, au bord de la mer Méditerranée, où j’allais avec mes parents quand j’étais enfant. Buenos Aires est également super. Et le Japon, où je suis allée quelques fois. Et aussi la Patagonie. Il y a quelques années, j’y suis allée seule. Je passais 12 heures par jour sur la côte, pour repérer les orques qui chassent les phoques près de la plage. Unique!

Vue en plein écran Cadaqués. ©Shutterstock

Pour terminer, vin ou bière?