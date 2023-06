Nathan Haaren (Lemonate) | L'art de se réinventer dans le secteur de la mode

Quelle est la chaise de votre vie?

"Le fauteuil ‘Okay’ d’Adriano Piazzesi (1923-2009). En 2020, mon compagnon, Louis Lemmens, et moi avons acheté un appartement de 1923 que nous avons désossé et rénové pendant un an. Nous sommes tous deux passionnés par le design vintage: nous écumons les marchés et les galeries de design ainsi que les ventes aux enchères en ligne. Pendant cette rénovation intensive - quand l’appartement se résumait à quelques briques - mon compagnon a secrètement enchéri lors d’une vente en ligne pour un ensemble de fauteuils noirs ‘Okay’ de Piazzesi des années 70. À sa grande surprise, son offre a été acceptée et nous avons pu acheter cet ensemble exclusif. Deux ans plus tard, il constitue la pièce maîtresse de notre séjour. Le cuir noir, les détails chromés et les formes organiques confèrent à notre intérieur un aspect à la fois funky et masculin. Et, ce qui n’est pas négligeable, ces fauteuils sont aussi extrêmement confortables."