Pharrell Williams donne à Louis Vuitton une dose de joie (et beaucoup de logos)

Des hommes en jupe, des femmes en costume. Beaucoup de logos, bien sûr, même dans des incarnations originales et nouvelles comme le "damoflage" - un mélange du damier classique de LV et d'un imprimé camouflage. Et surtout: beaucoup d'accessoires - chaque mannequin portait trois sacs à main, ainsi que des lunettes de soleil et une casquette. Une démarche commerciale astucieuse, pour que tous ceux qui sont sous le charme du facteur Pharrell puissent commencer à convoiter et à économiser.