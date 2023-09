Pieter Mulier | Le Belge qui a habillé Rihanna au Super Bowl

Quand Naomi Campbell ou Marc Jacobs vous félicitent pour votre nouveau poste sur les réseaux sociaux, c’est plutôt bon signe. Et c’est ce qui est arrivé à notre compatriote Pieter Mulier quand il a pris les rênes de l’iconique maison Alaïa, en 2021. Les initiés savaient qu’à ce moment-là, il avait déjà remporté de jolis succès aux côtés de son ami et mentor Raf Simons chez Jil Sander, Dior et Calvin Klein. Le jour où Mulier a été sollicité pour combler le vide laissé par la disparition du grand Azzedine, il était temps de faire parler de lui.

Feu le créateur tunisien, qui comptait parmi ses clientes Madonna, Tina Turner, Shakira et Carla Bruni, était une des figures mythiques de la scène mode des roaring 80. "Lorsqu’on m’a demandé si je voulais rejoindre Alaïa en 2020, je n’ai pas hésité une seconde", a déclaré Mulier au Financial Times. "C’est une opportunité unique." De plus, la description de son poste était on ne peut plus simple: "Il n’y avait pas d’objectifs; aucun. On m’a simplement dit que je devais maintenir la réputation de la maison et, si possible, rendre son nom encore plus célèbre", ajoute-t-il.