Shopping à Knokke | Cinq adresses d'initiés

Vous avez déménagé parce que votre bail prenait fin? | "Et nous sommes ravis! Nous disposons d’un meilleur emplacement et d’un nouvel intérieur. Nous avons placé une nouvelle façade sur l’ancienne pharmacie (une boîte longue et étroite avec des plafonds bas) et transformé la cour murée en patio."

1 | Cleeren

Après le lancement de sa marque de sacs Zarina Rouge l’année dernière, Z arina Khassenova ouvre une boutique multimarque à Nieuport , Cleeren . En plus de sa marque, la créatrice belge d’origine kazakhe y vend un éventail de labels de luxe moins connus: Erika Cavallini, Haikure, Tela9 et Can Pep Rey. On y trouve également des chaussures Mizuno et Etonic.

2 | Jardin d'amour

Après des succur­sales à Anvers et à Louvain, ce "one stop shop" pour futurs mariés ouvrira ses portes à Knokke le 1er juillet. Outre la collection nuptiale de la fondatrice Karolien Verstraeten, on y trouvera des bagues, des costumes sur mesure et des chaussures. On peut même y réserver un photographe de mariage, des fleurs et des impressions. Sur rendez-vous uniquement.