Trois collections de mode qui donnent à entendre la mer au loin

2021 n'a pas été une année faste, ni pour les célébrations ni pour les voyages. Hélas, en 2022 également, les voyages seront soumis à interrogation. D'où le besoin d'un substitut pour ce sentiment de vacances. En se plongeant dans ces collections croisière, déjà en boutique, on a l'impression d'avoir largué les amarres et de sentir les effluves parfumés de la mer.

Il y a un siècle, le voyageur (ou la voyageuse) devient une cible de choix pour l'industrie de la mode. Tandis que les Américaines et les Européennes aisées passent l'hiver au chaud, elles se retrouvent devant un dilemme, que l'on appelle plus communément "first world problem" aujourd'hui: après les soldes d'hiver, les fashionistas fortunées sont déjà prêtes à acquérir une nouvelle tenue de vacances plus estivale, mais les collections d'été ne sont pas encore disponibles en boutique.

Les grandes maisons de mode trouvent une parade et proposent alors un nouveau concept: la collection croisière, également appelée collection resort. Gabrielle Chanel, grande passionnée de voile, est la première à proposer une petite collection capsule entre les deux saisons. Il s'agissait, à l'époque, d'une garde-robe de vêtements légers et confortables (pour la navigation) et de tenues formelles et élégantes (pour le soir). De nombreuses maisons suivent son exemple et la collection croisière devient rapidement un élément incontournable dans le calendrier des marques.

En 2021-2022, cette "valeur sûre" est toute relative: les collections croisière arrivent en boutique alors que les restrictions se durcissent. Mais, pendant les semaines les plus sombres de l'année, elles restent une sorte de catapulte mentale vers sa destination de voyage ensoleillée préférée. Nous avons épinglé trois collections croisière pour un voyage imaginaire vers les plus belles plages du monde.

01 Les cygnes à Ischia, Max Mara

Vue en plein écran ©Courtesy of Max Mara

Inspiration: "The longest is the loveliest": c'est ainsi que se termine le chapitre de Truman Capote sur Ischia, une île de la baie de Naples. Il avait publié son récit dans le livre de voyage oublié "Couleur locale". Capote et ses cygnes, ainsi qu'il appelait son entourage de belles dames fortunées, ont vécu 83 jours sur l'île, du 23 mars au 13 juin 1949. Au cours de ces trois mois, alors que le printemps se muait en été, le petit groupe select s'est remis de ses voyages, de sa vie sociale trépidante et de ses virées shopping sans fin à Paris et Londres.

Vue en plein écran ©Alberto Maddaloni

"Tout a commencé vers Noël, pendant le lockdown. Comme je ne pouvais pas voyager, j'ai commencé à lire et à voyager en rêve. J'ai lu Graham Greene et relu Ernest Hemingway, jusqu'à ce que je découvre que Truman Capote avait également écrit un livre de voyages. On ne le trouve plus en librairie, mais sur Amazon, j'ai réussi à mettre la main sur un exemplaire", se souvient Ian Griffiths, le directeur de création de Max Mara.

"Il y avait des chapitres sur La Nouvelle-Orléans, Haïti, New York et Venise. Mais ce sont ses souvenirs de l'île d’Ischia, où il a vécu hors des sentiers battus, loin de Londres et Paris où il préparait sa garde-robe estivale, qui m'ont le plus inspiré. C'est son Ischia que j'ai voulu recréer dans ma collection croisière 2022.

Quand nous avons enfin pu nous y rendre, nous avons découvert à Forio que la pension où l'écrivain avait séjourné existait toujours. Et elle est toujours dirigée par Gioconda! La jet-set que décrivait Capote connaissait l'art du voyage. À l'époque, c'était une entreprise passionnante et glamour. Voyager était un statement, un geste. On s'habillait spécialement pour prendre le bateau ou le train."

Lieu: Les mannequins de Max Mara ont défilé en descendant le chemin pavé de l'hôtel historique Mezzatorre, rivalisant avec la vue panoramique sur la baie, les bougainvilliers roses sur les murs du jardin, un bosquet et, un peu plus loin, La Colombaia, la villa de feu le réalisateur Luchino Visconti. Max Mara a donc été l'un des rares à proposer un show en public, qui admirait le défilé assis dans des fauteuils en rotin suffisamment espacés et protégés par des parasols couleur pêche.

Vue en plein écran ©Courtesy of Max Mara

Avec ses créneaux, ses voûtes gothiques, ses tours et ses postes de guet, la villa blanche La Colombaia a des allures de château médiéval. À l'époque, c'était le lieu de travail et de fête de Visconti. Chaque année, les actrices Claudia Cardinale, Romy Schneider et Annie Girardot, ainsi que le réalisateur Franco Zeffirelli comptaient parmi ses invités, comme la star de l'opéra Maria Callas et les acteurs Alain Delon et Burt Lancaster.

Après des décennies de conflits familiaux et de négligence, La Colombaia a été restaurée et abrite désormais le musée Visconti.

Vue en plein écran ©Courtesy of Max Mara

Quand Capote avait annoncé qu'il désirait se rendre sur l'île d'Ischia, on lui a demandé s'il connaissait l'histoire de l'avion qui, ralliant Le Caire à Rome, s'était écrasé sur une montagne à Ischia, laissant les trois survivants à la merci des pilleurs. Heureusement, cela n'a arrêté ni Capote, ni Griffiths, ni Maria Giulia Prezioso Maramotti Germanetti, petite-fille du fondateur et ambassadrice mondiale de la marque, qui mettait pour la première fois les pieds sur l'île.

"On est happé par l'ambiance dolce vita. L'île n'est pas aussi connue que Capri, la Sicile ou la Sardaigne. Elle est plus verte et plus sauvage. Les Grecs venaient souvent ici", déclare-t-elle. "Cette année, nous avons pensé que ce serait bien de rester en Italie pour notre collection croisière. Après la mode, le tourisme est une source de revenus très importante pour notre pays et il a bien besoin d'un peu de promotion."

Pour ceux qui prévoient de se rendre sur Ischia l'année prochaine, voici un tuyau: l'île voisine de Procida, encore plus petite, mais surtout plus colorée, sera la capitale italienne de la culture en 2022.

Collection: La collection croisière de Griffiths, clairement inspirée par les cygnes, les élégantes dames qui accompagnaient Capote, respire le chic et l'élégance intemporels. "Un cygne pouvait passer une journée entière à réfléchir à la façon de dresser une table, à choisir la bonne fourchette et la bonne couleur de porcelaine. La femme Max Mara se consacre également à ce genre de choses, mais elle a aussi une famille, une fonction ou une entreprise. Le cygne Max Mara jongle avec tout cela."

Vue en plein écran ©Alberto Maddaloni

La symphonie chromatique de la collection croisière explore les tons neutres tels que blanc, beige poudré, camel et café au lait, ainsi qu'une palette intense de rose ballerine, framboise vif, rouge et noir dramatique.

Le caftan en cachemire à fentes latérales, dans les couleurs principales du défilé, figure déjà sur ma liste de souhaits. Bien entendu, il fallait compter sur la présence du manteau Teddy Bear: il est décliné en version classique oversized, mais aussi en version bomber.

Les longues robes en jersey font rêver de températures plus clémentes et le même modèle en version courte est en lice pour la palme de la robe de tennis la plus glamour de tous les temps. La pièce culte de la collection? Griffiths n'hésite pas: "La nouvelle version de notre manteau iconique 101801, que nous avons réalisée dans un jersey qui ne craint pas d’être roulé en boule dans une valise."

Name dropping: Les cygnes des livres de Capote ne sont pas une liberté littéraire, elles ont réellement existé. Parmi elles, citons Gloria Guinness, une mondaine mexicaine, journaliste et fille d'une aristocrate. Ou Nancy Keith (Slim), une it-girl californienne qui, à 22 ans, faisait déjà la couverture des magazines de mode américains. Ou encore Marella Agnelli, l'aristocratique épouse de Gianni Agnelli, fondateur de Fiat, industriel et homme d'affaires italien. Le défilé croisière a été mis sur pellicule par la productrice Ginevra Elkann, petite-fille de Marella Agnelli. La ronde des cygnes est bouclée.

02 Olympiades à Athènes, Dior

Vue en plein écran ©Ioannis Kypriotis - Filmora

"Bouger, respirer, voilà ce qui a été essentiel ces deux dernières années." Maria Grazia Chiuri Directrice artistique Dior

Inspiration: L'idée principale, cet "eurêka!", qui a inspiré la collection croisière 2022, a surpris Maria Grazia Chiuri, directrice artistique chez Dior, alors qu'elle était en train de déménager les meubles de son salon afin de faire de la place pour son appareil de Pilates. "C'est le sport qui offre le plus grand sentiment de liberté", avait alors pensé la créatrice. "Pouvoir bouger, respirer, voilà ce qui a été essentiel ces deux dernières années. Toute la collection est donc devenue une ode au sport, au mouvement et à la liberté."

Lieu: Pour le défilé, l'équipe de Dior a choisi le berceau du sport, le stade panathénaïque d'Athènes, où se sont déroulés les tout premiers Jeux olympiques modernes, en 1896. Les images de la campagne publicitaire de la collection ont été, quant à elles, prises au Parthénon, posé sur l'emblématique Acropole.

En 1951, la maison Dior avait été la première à y réaliser des clichés, à l'époque pour le magazine Paris Match. Cette séance photo mythique a été un point de départ important pour Chiuri, qui a intégré au fil rouge de la collection le savoir-faire et l'histoire, des valeurs importantes pour la maison Dior.

Vue en plein écran ©Ioannis Kypriotis -Filmora

Collection: Les longues robes drapées de vestale, les tissus plissés et les décolletés asymétriques donnent à cette collection croisière une allure Antiquité grecque, même sans l'Acropole en toile de fond.

Pour la première fois dans une collection croisière, Maria Grazia Chiuri a également inclus une série de silhouettes sport. Ainsi, les shorts cyclistes en lycra dans un imprimé bleu vif et les nombreuses variations du luxueux sac de sport, mettent en valeur ce besoin de mouvement et de liberté.

Ce galop d'essai donnera naissance à une ligne sport à part entière pour la saison printemps-été 2022, proposant des vêtements ainsi que des sacs et des sneakers.

03 Flâner à Anvers, Christian Wijnants

Inspiration: Savoir apprécier à nouveau la beauté du quotidien, c'est aussi un effet collatéral positif de l'obligation de rester confiné chez soi. Le Belge Christian Wijnants s'est promené dans des quartiers familiers, où il a vu des travaux de construction et d'infrastructure s'éterniser, mais aussi de la verdure s'épanouir et des oiseaux se réveiller. Et tout cela, dans des conditions tout sauf idéales. Être capable d'en découvrir la beauté, tel est le pouvoir d'un grand créateur.

Vue en plein écran ©David Paige

Lieu: Pour la présentation, Wijnants s'est rendu au dernier étage d'un immeuble résidentiel casco à Anvers. Murs marqués, fils dénudés et casques de chantier symbolisent à la fois la progression du processus de construction et son inertie. L'immobilisme et l'avancement. Une réflexion sur le renouveau urbain postpandémie.