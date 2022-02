Visite privée de la maison-atelier Azzedine Alaïa

Pour beaucoup, Azzedine Alaïa était le dernier grand couturier. Il a habillé les plus grandes de ce monde, à l’instar de Greta Garbo, Grace Jones, Michelle Obama et Lady Gaga. Mais, lui, il préférait rester dans l’ombre. Sabato s’est rendu à Paris le temps d’une visite à la Fondation Alaïa à Paris, où le studio et l’appartement d’Azzedine sont restés intacts. "Même le lit de Naomi Campbell est toujours là."