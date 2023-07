3 conseils pour débuter en photographie argentique cet été

La photographie argentique fait son grand retour. Dans quel appareil photo investir? Comment choisir ses pellicules? Comment développer ses photos? On vous dit tout.

Pour donner une autre dimension à vos photos de vacances cet été, limitez vos clichés sur smartphone à votre groupe WhatsApp familial, et expérimentez plutôt la photo argentique. On vous en dit plus sur les appareils photos adaptés pour débuter, sur le choix des pellicules et sur les différentes manières de faire développer ses photos.

Le grand retour de la photographie argentique Les photographes adeptes de l’argentique attirent des centaines de milliers de followers sur Instagram. D’autres proposent une plongée dans leur univers sur YouTube. Les laboratoires photo poussent comme dans champignons dans un marché en pleine floraison. La marque Leica propose d’ailleurs à nouveau son icônique modèle M6. Kamerastore, l’entreprise finlandaise qui achète, restaure et revend des caméras argentiques dans le monde entier, a fait de la Belgique son dixième marché d’exportation. Cette année, elle a déjà expédié plus d’un millier de produits différents dans notre pays. Bref, on peut dire que la photographie argentique fait son grand retour, par-delà les frontières et les générations.

1 | Trois appareils pour débuter

1 | Fujifilm Instax Mini Evo Black

Un simple polaroïd suffit pour prendre une photo en un clic, qui s’imprime immédiatement. Avec un appareil comme le Fujifilm Instax Mini Evo Black, tout débutant peut commencer dès maintenant.

2 | Kodak Fun Saver Flash SUC 27 800

La version jetable est une alternative qui peut s’avérer intéressante pour les plus petits budgets. L’appareil Kodak Fun Saver Flash SUC 27 800, par exemple, est idéal pour partir en vacances: vous apportez votre appareil et vous récupérez vos clichés quelques jours plus tard.

3 | Pentax K1000