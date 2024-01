4 expositions à visiter durant le Photo Brussels Festival

Créé en 2016, le Photo Brussels Festival réunit, pendant un mois, tous les amateurs, acteurs et professionnels de la photographie contemporaine . L'événement permet d'explorer la capitale belge sous un autre visage, en découvrant des lieux culturels et artistes moins connus du grand public.

1 | "The Timeless Story of Moormerland" à la galerie La Forest Divonne | Saint-Gilles

Des couleurs vives, des mises en scène romanesques et des tenues sorties d'un autre temps... L'esthétique du duo de photographes Elsa et Johanna envoûte le spectateur. La série "The Timeless Story of Moormerland" a été conçue comme un album de famille, en sillonnant une vingtaine de régions allemandes en mai 2021. Elles réunissent des portraits en intérieur, des clichés spontanés, des paysages ou des natures mortes, pour un résultat multiforme et intriguant, où différents récits s'entrecroisent.