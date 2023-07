Barbie en mode années 60 avec le photographe David Parise

"Mon imagination a ensuite pris le dessus, je ne me suis plus arrêté. J’ai beau posséder 40 poupées, ce n’est pas non plus une ‘collection’. Elles ne sont pas rangées, immaculées, sur des étagères. Les miennes plongent dans l’eau ou se dorent la pilule au soleil. D’ailleurs, certains shoots ne me prennent que 10 minutes, d’autres des heures. Un jour, une galerie à Southampton dans l’État de New York, est venue me chercher alors que l’économie était chancelante. Les propriétaires passaient leur vacances d’hiver à Miami, quand ils m’ont repéré sur un marché du dimanche où je vendais quelques photos. Ils ont pensé que mes photos colleraient parfaitement à la déco de leur maison dans les Hamptons. Ils ont ensuite décidé de vendre mes photos dans leur galerie, et puis quand la conjoncture a été meilleure ils ont repris ce qu’ils vendaient mieux, à savoir Roy Lichtenstein, Alex Katz et Ross Bleckner."