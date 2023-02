La déclaration d’amour du photographe Bart Kuykens à la Porsche 911

Jay Leno, Magnus Walker, Patrick Dempsey… Le photographe Bart Kuykens les a tous immortalisés avec leur Porsche. Son dernier livre, “The Essential Love Affair”, est une déclaration d’amour à la Porsche 911.

“C’est ridicule, mais quand on est jeune, on pense qu’on a réussi sa vie quand on roule en Porsche. Aujourd’hui, je vois les choses autrement: la Porsche 911 est l’incarnation de la nostalgie d’une époque où les constructeurs bénéficiaient d’une liberté sans précédent. J’aime aussi la patine du temps. Ça ne me pose aucun problème que l’on voie que mes Porsche ont beaucoup roulé.” Dire que le photographe Bart Kuykens est fan de Porsche est un euphémisme. Il vient de publier “The Essential Love Affair”, sorte de best of qui lui permet de mettre un point final à sept ans de portraits de propriétaires de Porsche à travers le monde.

Quand nous l’appelons à ce sujet, il est à Miami pour un grand événement Porsche, Das Renn Treffen, où il a une exposition et une séance de dédicace. “En Belgique, je n’ai jamais eu d’expo, mais ici, mes tirages et mes livres se vendent très bien”, déclare-t-il. “J’ai également organisé des rendez-vous avec des collectionneurs pour les photographier avec leur véhicule. Plus que la voiture, c‘est la relation entre cette dernière et son propriétaire qui m’attire.”

© Bart Kuykens

Non, le photographe anversois n’a pas été sponsorisé par le constructeur allemand pour les sept livres de photos qu’il a réalisés sur les collectionneurs de Porsche. Sa devise? “Action creates memories”; il s’est donc mis en quête de propriétaires de Porsche.

Occasion manquée

Pour “The Essential Love Affair”, il est entré en contact avec l’ingénieur de Porsche, le légendaire Hans Mezger, qui a développé le moteur six cylindres de la 911 en 1963, ainsi qu’avec Norbert Singer, qui a permis à Porsche de remporter seize titres aux 24 Heures du Mans entre 1970 et 1998. Il a aussi rencontré des célébrités disposant d’un impressionnant carport, comme Paloma Picasso, la fille du grand peintre, Jay Kay, le chanteur de Jamiroquai et le présentateur de talkshows Jay Leno, dont la collection compte quelques centaines de voitures. “Un chouette gars. Il m’a montré sa collection, puis nous avons été manger une pizza. C’était sympa de parler de notre passion commune.”

Antje et Uwe Emonts avec leur Porsche. © BART KUYKENS

À Los Angeles, l’Anversois a aussi pu photographier l’acteur Patrick Dempsey, qui incarnait Derek Shepherd, le “Docteur Mamour”, dans la série “Grey’s Anatomy”. “Nous sommes allés nous balader à Malibu et dans les canyons à bord de sa 356 Speedster.”

Au cours des sept années durant lesquelles Bart Kuykens a parcouru le monde pour réaliser son livre de photos, pas une fois, il ne s’est fait claquer la portière au nez. S’il n’est pas parvenu à approcher quelques grands noms, c’est la faute à pas de chance. “La top-modèle Elle Macpherson avait accepté, mais notre rendez-vous a été reporté à cause de la pandémie. Dans l’intervalle, elle a rompu avec son compagnon, un ami à moi, si bien que sa porte est restée close. Pareil avec l’acteur Keanu Reeves: quand j’ai enfin réussi à l’avoir, via le pilote Patrick Long, il venait d’accepter un rôle dans une nouvelle production. Une occasion manquée.”

L’acteur Patrick Dempsey, qui jouait le neurochirurgien Derek Shepherd dans “Grey’s Anatomy”, a été photographié avec sa Porsche à Los Angeles. © BART KUYKENS

Créations uniques

Par contre, il a eu la chance de rencontrer Magnus Walker. L’ancien créateur de mode et collectionneur de voitures, surtout connu pour le documentaire “Urban Outlaw”, possède une cinquantaine de Porsche. De plus, il aime les customiser pour en faire des créations uniques, ce que les autres Porschistes n’apprécient pas toujours. “On aime ou on n’aime pas, mais je ne trouve pas qu’il aille trop loin. C’est comme avec Picasso: soit on aime son œuvre, soit on ne l’aime pas, mais on peut difficilement dire de lui qu’il est un amateur.”

Images analogiques

Kuykens est connu dans le cercle des amateurs de Porsche. Au cours des sept dernières années, son projet photo l’a conduit à travers toute l’Europe et en Amérique, où la scène Porsche est la plus importante. “Los Angeles, San Diego, San Francisco, Oakland, Atlanta, Palm Beach, Nashville, Miami: il y a en Amérique des collectionneurs de premier plan et des lieux de prise de vue exceptionnels”, explique le photographe.

Paloma Picasso au volant de sa Porsche 911. © BART KUYKENS

Il n’emporte pas beaucoup de matériel, car il prend la plupart de ses photos avec un Leica analogique ou un Hasselblad de format moyen. “Je rentre à la maison avec beaucoup moins d’images qu’avec un appareil photo numérique, mais quand je photographie en analogique, mon regard est plus pointu”, ajoute-t-il. Résultat: des images en noir et blanc brutes et cinématographiques, avec le grain d’Anton Corbijn et le sex-appeal de Peter Lindbergh.

Symphonie de Beethoven

L’histoire d’amour de Kuykens avec les bolides allemands commencé en 2006, quand sa route croise celle d’une Porsche 911 Carrera 3.2L de 1986. Sur impulsion de son voisin de l’époque, il l’achète avec l’argent qu’il avait gagné en tant que mannequin. “Sa ligne est iconique. Pour les photographes, c’est un objet très gratifiant”, affirme-t-il. “C’est l’une des rares voitures pouvant être caractérisées d’un seul trait. Même un enfant reconnaît une 911: rares sont les voitures dont on peut en dire autant.”

Jay Leno, présentateur télé et humoriste satirique américain, est un grand collectionneur de Porsche. © BART KUYKENS

Dans son garage, à Anvers, Kuykens veille sur une 911 de 1971. “Je ne l’ai pas achetée pour faire un bon investissement: je la conduis, même si ma voiture de tous les jours est une Tesla”, admet-il. “C’est moins sexy, je sais. Mais si vous allez prendre un café en ville à bord d’une Porsche, vous risquez de ne pas rentrer à la maison”, ajoute-t-il. “Certains collectionneurs s’extasient devant le rugissement de leur Porsche 911. Pour eux, le son du moteur est comparable à une symphonie de Beethoven. Pour moi, c’est de la foutaise: après sept heures de route dans cette voiture, j’ai mal à la tête à cause du bruit de moteur.”

Maintenant que la série de livres est achevée, Kuykens va-t-il vendre ses Porsche? “Je ne suis pas attaché à la marque en tant que telle. Je ne suis pas un vrai collectionneur qui veut impérativement accumuler toujours plus. Si mes voitures ne sont plus là demain, j’en achèterai d’autres. Chez moi, ce n’est pas un musée Porsche comme chez certains. Je ne bois pas dans des verres Porsche et je ne porte pas de T-shirts Porsche. Dans la vie, il y a tellement de belles choses!”