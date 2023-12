5 recettes réconfortantes pour l'hiver d'un chef étoilé

4 | Artichauts, salade de tomates, crevettes et vinaigrette à l'estragon

Nous terminons avec une recette festive, d'un très bel effet visuel sur la table. En fait, ce sont deux plats en un: on mange d'abord la garniture, et ensuite les feuilles et le cœur de l'artichaut, accompagnés de vinaigrette à l'estragon.