Recette | Anguilles au vert

Préparation

Dans un blender, mettez les épinards et l'eau, mixez pendant 30 secondes. Versez ce mélange dans une casserole et chauffez-le à 65 °C. Ensuite, versez-le dans une passoire doublée d'un torchon de cuisine. Laissez reposer au réfrigérateur pendant trois heures. Il restera alors une pâte verte, la chlorophylle.

Faites revenir l'échalote, le céleri et l'ail dans un peu d'huile. Ajoutez les parures des anguilles. Laissez revenir quelques instants, déglacez au vin blanc et au vinaigre à l'estragon. Laissez réduire de moitié. Ajoutez ensuite le fumet de poisson et laissez à nouveau réduire de moitié. Filtrez le tout au chinois. Assaisonnez: sel, poivre et un trait de jus de citron pour apporter de la fraîcheur. Incorporez ensuite les herbes finement hachées à ce mélange.