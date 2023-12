Recette | Brioche au "lobster tonnato"

Conseil vin

Un champagne riche et onctueux accompagne à merveille ce plat de luxe. Ce Blanc de Blancs est élaboré uniquement à partir de chardonnay appartenant aux familles Diebolt et Vallois dans le village de Cramant et aux alentours, dans l'arrondissement d'Épernay. Ce champagne présente des notes de brioche, de pomme et d'agrumes. Bien que sa fraîcheur soit accentuée par le faible dosage en sucre, il a suffisamment de corps et de longueur pour tenir tête aux riches saveurs de la brioche "lobster tonnato". (J.S.)